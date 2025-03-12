Банк РФ предложил разрешить операции с криптовалютой только «квалифицированным инвесторам»

Российский Центробанк предложил разрешить «ограниченному кругу российских инвесторов» покупать и продавать криптовалюты, передает «Медуза».
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Речь идет о так называемых квалифицированных инвесторах, сообщил регулятор. Такой статус смогут получить граждане, «если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей». Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России планирует установить регуляторные требования «с учетом уровня и характера рисков такого актива».
«Инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств», подчеркивается в опубликованном регулятором сообщении.
Для проведения операций с криптовалютой ЦБ предлагает установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Вне ЭПР расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой планируется запретить и установить ответственность за нарушение запрета.
Вне ЭПР квалифицированным инвесторам предлагается разрешить «вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости».
Предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты, напомнил российский ЦБ, были подготовлены по поручению президента РФ и переданы в правительство.
Власти России несколько лет обсуждают меры регулирования майнинга и операций с криптовалютами. В 2022 году Центробанк предлагал запретить майнинг и любые операции с криптовалютой. Против этой инициативы выступил Минфин РФ, указавший, что запрет криптовалют приведет к увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, в то время как их легализация поможет пополнить бюджет.
Минфин РФ внес в правительство свой проект закона «О цифровой валюте», предложив проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков, разделив их на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. При этом речь не шла о запрете неквалифицированным инвесторам проводить операции с криптовалютами, а об ограничении их суммы 50 тысячами рублей в год.
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