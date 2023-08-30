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dv.ee

30 августа 2023 в 13:41









Alexela и Infortar расширяют производство биогаза

Cтанции по производству биогаза. Фото иллюстративное. Фото: Pressifoto

Alexela и Infortar начали расширение станций по производству биогаза, расположенных в Ойсу в Ярвамаа и в Ильматсалу в Тартумаа – в результате они смогут принимать больше пищевых отходов, сообщается в пресс-релизе.

«Мы делаем следующий шаг в производстве газа в Эстонии – если до сих пор мы производили биогаз в основном из навоза, то теперь в большей степени, чем раньше, можем использовать в качестве сырья пищевые и другие биоразлагаемые отходы. В целом это дает пищевой промышленности более широкие возможности для участия в экономике замкнутого цикла», - сказал Кристьян Строом, исполнительный директор Eesti Biogaas OÜ, совместного предприятия компаний Alexela и Infortar.

После завершения проекта объем производства открытых два года назад при поддержке инвестиций в размере 30 миллионов евро станций по производству биогаза в Ойсу в Ярвамаа, в Ильматсалу в Тартумаа и Винни в Ляэне-Вирумаа увеличится на треть. В результате вырастет значение Eesti Biogaas, как крупнейшего производителя биометана в странах Балтии в достижении целей зеленого перехода. В ходе расширения будут добавлены реакторы и производственное оборудование. Строительные работы на станциях проводит компания EG Ehitus.

Сегодня основными потребителями биогаза являются предприятия общественного транспорта в Тарту, Раквере и Пярну. Биогаз в качестве моторного топлива можно приобрести на заправках Eesti Gaas и Alexela по всей Эстонии. Из навоза, производимого за год одной дойной коровой, может получить 200 кг биогаза, на котором можно проехать 5000 км. В одном домохозяйстве за год образуется 130 кг биоотходов, на полученном из которых газе автомобиль может проехать 200 км.