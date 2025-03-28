Назад 28.03.25, 11:46 Тыну Пекк: продажа пенсионных продуктов в торговых центрах убыточна для вкладчиков В долгосрочной перспективе агрессивные продажи не являются успешной стратегией для продвижения финансовых продуктов, и решение LHV прекратить использовать продавцов пенсионных фондов в торговых центрах – признак более широких перемен, пишет член правления Tuleva Тыну Пекк.

«Агрессивные уличные продажи, на мой взгляд, убыточны для вкладчиков, поскольку неизбежно увеличивают расходы. В конечном счете эти расходы оплачивают сами вкладчики», – пишет член правления Tuleva Тыну Пекк. Foto: Erakogu

Банк LHV объявил, что прекращает продажу пенсионных фондов в торговых центрах. Назойливые продавцы могут кому-то нравиться, а кому-то нет, но каков мог быть от них эффект? На мой взгляд, польза для банка была сомнительной, а для вкладчиков такая деятельность даже убыточна.

За все платит вкладчик

Во-первых, такие продажи обходятся очень дорого. За каждого привлеченного вкладчика платят несколько десятков, а то и несколько сотен евро. По моей оценке, за эти годы LHV потратил на продажи пенсионных фондов в торговых центрах в общей сложности около 30 млн евро.

Однако расходы пенсионных фондов несет не кто иной, как сам вкладчик, выплачивая банку плату за управление. Чем больше управляющий фондом тратит на маркетинг, рекламу, уличные продажи или выплату зарплат армии продавцов, тем выше должны быть комиссии фонда.

Например, в 2023 году расходы LHV Varahaldus AS составили около 6,9 млн евро, тогда как расходы Tuleva – 1,6 млн евро. Это также отразилось на комиссиях: при большем объеме активов комиссии за управление у LHV более чем в два раза выше, чем у Tuleva.