Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»

Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины. Foto: Magnum Grail
«Я переехал на Кипр, – сообщил Лаук в начале своего поста на LinkedIn. – Я ищу инженеров, архитекторов и системных дизайнеров, которых мотивирует что-то большее, чем просто хорошее рабочее место. Я ищу смелых, готовых сделать следующий шаг вместе со мной – и не только в карьере, но и в личной жизни».
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