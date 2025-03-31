Назад 01.04.25, 17:14 Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель» «Я строю амбициозную финтех-компанию и начинаю набор из "сливок" эстонского IT-сектора», – заявил Михкель Лаук, который более 25 лет посвятил развитию цифрового государства.

Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины. Foto: Magnum Grail

«Я переехал на Кипр, – сообщил Лаук в начале своего поста на LinkedIn. – Я ищу инженеров, архитекторов и системных дизайнеров, которых мотивирует что-то большее, чем просто хорошее рабочее место. Я ищу смелых, готовых сделать следующий шаг вместе со мной – и не только в карьере, но и в личной жизни».