Цифровая безопасность: почему стоит хранить данные на территории Эстонии?

В контексте гибридной войны размещение данных стало для предприятий важным стратегическим выбором, влияющим как на устойчивость бизнеса, так и на операционную безопасность.
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Для современного бизнеса цифровая безопасность столь же важна, как и физическая. Чтобы ее обеспечить, местным предприятиям следует отдавать предпочтение хранению своих данных на территории Эстонии, поскольку такой подход обеспечивает лучший контроль и защиту данных, а также возможность быстрого реагирования на потенциальные угрозы, считает руководитель ИТ-бизнеса Telia Андреас Симсель.
«Если данные находятся в Эстонии, на них распространяются законы нашего государства, включая Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR). Это означает, что доступ к данным и их использование регулируются местными правилами, которые ясны и хорошо знакомы предприятиям, – пояснил Симсель. – Если же данные хранятся за границей, на них может распространяться юрисдикция других стран, что создает непредсказуемые юридические риски. Кроме того, в некоторых странах законодательство позволяет властям получать доступ к данным, что может поставить под угрозу конфиденциальность компании и ее клиентов».
В эпоху усиления гибридных войн защита данных предприятий и критически важной инфраструктуры становится все более актуальной темой, отметил эксперт. По словам Симселя, необходимо тщательно продумывать, где хранятся данные, поскольку надежная защита информации важна и для международных партнеров. Кроме того, бизнесу не следует полагаться исключительно на зарубежных поставщиков услуг, особенно с учетом уязвимости цепочек поставок, что не позволяет оперативно реагировать на атаки, а в кризисных ситуациях доступ к критически важным данным может оказаться затруднен.
Помимо использования локального центра обработки данных стоит также рассмотреть вариант вторичного решения для репликации информации в другой стране Европейского союза. «Хотя с точки зрения безопасности и киберзащиты предпочтительнее хранить данные в Эстонии, наличие вторичного хранилища позволяет предприятиям обеспечить дублирование и устойчивость даже в случае масштабных кризисов, таких как кибератаки, стихийные бедствия или геополитические угрозы», – пояснил Симсель. Он отметил, что предпочтение следует отдавать дата-центрам внутри ЕС, поскольку резервные копии, хранящиеся на территории Союза, соответствуют требованиям GDPR и гарантируют, что данные остаются в пределах регулируемого и надежного правового пространства.
Симсель напомнил, что в сегодняшней геополитической ситуации вопрос хранения данных следует рассматривать не только с позиции ИТ, но и как стратегическое бизнес-решение: «Эстония известна своей успешной моделью электронного государства, но ее устойчивость также зависит от защиты наших данных и цифровой инфраструктуры. Храня данные локально, предприятия могут гарантировать, что их критически важные бизнес-процессы не будут зависеть от нестабильной геополитической обстановки. Кроме того, это укрепляет экономическую независимость страны и позволяет избежать ситуаций, когда манипуляции с данными или их блокировка могут парализовать предпринимательскую деятельность».
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