Назад 08.04.25, 09:53 Предприниматели: государство не сделало строительство ветропарков ни проще, ни быстрее Полтора года спустя выигравшие аукцион на строительство ветропарков компании утверждают, что разрешения на строительство не будут получены к этому лету и, по всей вероятности, ветряные электростанции не смогут начать выработку электроэнергии к установленному сроку, пишет rus.err.ee.

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Последний аукцион на строительство ветропарков был проведен осенью 2023 года: условия подразумевали, что разрешения на строительство должны быть получены не позднее лета 2025 года.

Компании отметили, что при участии в тендере они исходили из того, что после вступления в силу новых законов срок рассмотрения планировок сократится на два-три года из-за исключения одного из этапов процесса, однако эти ожидания не оправдались.

Компании также указали на потенциальное воздействие на их бизнес-планы планируемого сбора с производителей электроэнергии за поддержание частоты в энергосистеме, о котором им не было известно в 2023 году во время участия в конкурсе.

Предприниматели считают, что государству следует не наказывать их за нарушение сроков, а продлить эти сроки, а при наличии объективных препятствий к реализации проекта – разрешить им вообще отказаться от проекта с возвращением им гарантийного взноса, уплаченного за участие в аукционе.