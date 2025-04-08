Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,9%299,44
  • OMX Riga−0,7%863,79
  • OMX Tallinn0,01%1 940,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 150,53
  • S&P 500−0,23%5 062,25
  • DOW 30−0,91%37 965,6
  • Nasdaq 0,1%15 603,26
  • FTSE 1001,76%7 837,29
  • Nikkei 2256,03%33 012,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,4
  • OMX Baltic−0,9%299,44
  • OMX Riga−0,7%863,79
  • OMX Tallinn0,01%1 940,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 150,53
  • S&P 500−0,23%5 062,25
  • DOW 30−0,91%37 965,6
  • Nasdaq 0,1%15 603,26
  • FTSE 1001,76%7 837,29
  • Nikkei 2256,03%33 012,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,4
  • 08.04.25, 09:53

Предприниматели: государство не сделало строительство ветропарков ни проще, ни быстрее

Полтора года спустя выигравшие аукцион на строительство ветропарков компании утверждают, что разрешения на строительство не будут получены к этому лету и, по всей вероятности, ветряные электростанции не смогут начать выработку электроэнергии к установленному сроку, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Последний аукцион на строительство ветропарков был проведен осенью 2023 года: условия подразумевали, что разрешения на строительство должны быть получены не позднее лета 2025 года.
Компании отметили, что при участии в тендере они исходили из того, что после вступления в силу новых законов срок рассмотрения планировок сократится на два-три года из-за исключения одного из этапов процесса, однако эти ожидания не оправдались.
Компании также указали на потенциальное воздействие на их бизнес-планы планируемого сбора с производителей электроэнергии за поддержание частоты в энергосистеме, о котором им не было известно в 2023 году во время участия в конкурсе.
Предприниматели считают, что государству следует не наказывать их за нарушение сроков, а продлить эти сроки, а при наличии объективных препятствий к реализации проекта – разрешить им вообще отказаться от проекта с возвращением им гарантийного взноса, уплаченного за участие в аукционе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.10.24, 10:43
Бюджет субсидирует только полпарка морских ветряков, но энергетики не хотят снижать темп
«Неполный» морской парк ветряков никто не хочет строить, но поддержка целого ветропарка обойдется потребителю дороже, чем потенциальные выгоды от выработанной энергии.
Новости
  • 02.03.25, 10:57
Sunly строит в Ристи аккумуляторное хранилище, способное питать всю Эстонию
Новое хранилище энергии крупнейшего в странах Балтии солнечного парка Ристи, который строят компании Sunly и Metsagrupp, получило разрешение на строительство.
Новости
  • 19.02.25, 16:35
Enefit Green продает половину проекта морского парка японскому биржевому гиганту
Разработчик возобновляемой энергии Enefit Green привлек к проекту строительства морского ветропарка в Рижском заливе японский концерн Sumitomo Corporation.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Mнения
  • 06.04.25, 11:27
В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа
2
Новости
  • 07.04.25, 13:05
Переехавшая из Германии в Вирумаа предприимчивая семья борется с бюрократией
Список новых предприятий волости Раквере
3
Новости
  • 07.04.25, 08:52
Бизнесмен боролся девять лет, но уничтоженное огнем дело жизни все же придется продать
4
Биржа
  • 07.04.25, 11:12
Таллиннская биржа окрасилась в красный: падение возглавляют банки
LHV -5%, банк Šiauliai -6%
5
Новости
  • 07.04.25, 14:53
Лиги: процентная ставка в 24% для НСО и подоходного налога останется на постоянной основе
6
Новости
  • 06.04.25, 13:02
Эстонские инвесторы в недвижимость уходят в Латвию

Последние новости

Биржа
  • 08.04.25, 12:45
Eesti Energia инициировала процесс добровольного поглощения акций Enefit Green
Новости
  • 08.04.25, 12:12
Надзорный орган требует разъяснений от главы «Отечества» Рейнсалу
Новости
  • 08.04.25, 12:09
Топ-менеджеры о тарифной неразберихе: коллапса не будет, нужно сохранять спокойствие
Биржа
  • 08.04.25, 11:52
Крах фондового рынка опустошил и пенсионные фонды Эстонии
Новости
  • 08.04.25, 09:53
Предприниматели: государство не сделало строительство ветропарков ни проще, ни быстрее
Биржа
  • 08.04.25, 09:43
Рынки пытаются восстановиться
Новости
  • 08.04.25, 08:56
Налоговики требуют от фармацевтической компании миллионы евро. «Я не видел ничего подобного в Эстонии»
Новости
  • 08.04.25, 06:00
Проклятое место? В Палдиски закрылся очередной ресторан

Сейчас в фокусе

Когда летом 2022 года суд отклонил иск Мадиса Мутсо к страховой компании Seesam о выплате страхового возмещения в размере 2,3 миллиона евро, его мечта восстановить сгоревший отель «Бернхард» разбилась вдребезги.
Новости
  • 07.04.25, 08:52
Бизнесмен боролся девять лет, но уничтоженное огнем дело жизни все же придется продать
Кристиан Сталберг и Вийвика Валдманн – опытные производители ортопедических стелек и обуви. Фото: частный архив
Новости
  • 07.04.25, 13:05
Переехавшая из Германии в Вирумаа предприимчивая семья борется с бюрократией
Список новых предприятий волости Раквере
В процессе обращения к государству за финансовой поддержкой будет не лишним проявить настойчивость.
Подсказка
  • 07.04.25, 06:00
Где деньги лежат? Предприниматели осваивают государственные субсидии
Акции LHV падают.
Биржа
  • 07.04.25, 11:12
Таллиннская биржа окрасилась в красный: падение возглавляют банки
LHV -5%, банк Šiauliai -6%
Министр финансов Юрген Лиги.
Новости
  • 07.04.25, 14:53
Лиги: процентная ставка в 24% для НСО и подоходного налога останется на постоянной основе
В понедельник рынки продолжили падать. Американские индексы достигли территории медвежьего рынка, потеряв только за два дня на прошлой неделе более 10% стоимости.
Биржа
  • 07.04.25, 08:09
Трамп не собирается отказываться от тарифов. Рынки продолжили обвал
Марк Герасименко
Mнения
  • 06.04.25, 11:27
В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа
В секторе здравоохранения работа, как известно, никогда не заканчивается — и, как и следовало ожидать, рабочая одежда Lindström соответствует высоким стандартам гигиены и качества.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025