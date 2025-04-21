1,7 млрд евро впустую? Airbus отложила выпуск водородного самолета

Европейская самолетостроительная корпорация Airbus отказалась от планов вывести на рынок к 2035 году пассажирский самолет с водородными двигателями с нулевыми выбросами вредных газов, пишет «Медуза»
со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Глава Airbus Гийом Фори в 2020 году объявил, что компания намерена возглавить «зеленый переход» в авиаиндустрии. Предполагалось, что в течение 15 лет она будет готова начать серийное производство трех типов самолетов с водородными двигателями. Самый большой из них должен вмещать до 200 пассажиров и иметь дальность полета около 3700 километров.
Возможность перехода на водород в качестве топлива Airbus проверяла на базе десятка авиакомпаний и более чем 200 аэропортов по всему миру. Разработки обошлись в общей сложности в 1,7 миллиарда евро – в основном это были собственные средства компании. Airbus также получала значительные субсидии от правительства Франции – крупнейшего акционера компании.
В итоге корпорация Airbus убедилась, что для перехода на водородное топливо потребуются гораздо более значительные изменения как в конструкции самолетов, так и в инфраструктуре самолетов, чем предполагалось изначально.
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