Скончался бывший глава Финансовой инспекции Эстонии Рауль Мальмстейн

В возрасте 64 лет скончался бывший глава Финансовой инспекции Рауль Мальмстейн, сообщает rus.postimees.ee
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- Рауль Мальмстейн.
- Foto: Veiko Tõkman
Рауль Мальмстейн родился 3 марта 1961 года, в 1984 году он окончил Таллиннский технический университет, получив степень магистра экономики, а в 1994 году продолжил обучение в области социологии в Нью-Йорке в Graduate Center, также получив магистерскую степень.
По данным LinkedIn, Мальмстейн работал в Министерстве экономики и коммуникаций с 1999 по 2003 год в должности вице-канцлера по экономическому развитию, а затем, с 2003 по 2005 год, был советником премьер-министра и правительства в Госканцелярии. С 2005 по 2006 год он был председателем правления компании Cresco Väärtpaberid. С 2006 по 2014 год Мальмстейн был главой Финансовой инспекции. Его карьера продолжилась в качестве руководителям проектов в компании Plus Plus Capital.
В 2014 году Мальмстейн основал первую эстонскую стартап-компанию в сфере переводческой технологии Skuuper, а в 2022 году Мальмстейн возглавил эстонское подразделение криптовалютной компании SG Veteris.
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