Деловые ведомости
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  • 05.05.25, 08:42

Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление

Согласно обвинению прокуратуры, известные подсудимые выманили у расположенного возле Раквере Roodevälja Terminal через суд 635 000 евро. По этому уголовному делу вот-вот ожидается решение уездного суда, в то время как самой компании грозит банкротство — таковы законы.
Калев Кангур в Раквереском суде.
  • Калев Кангур в Раквереском суде.
  • Foto: Sten Semjonov
«Просим суд сегодня объявить банкротство», — заявил на заседании представитель кредитора MV Finantseeringud OÜ, адвокат Анто Казак.
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