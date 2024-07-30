Подсказка

Игорь Алексин

30 июля 2024 в 3:00









Как получить выплату за моральный ущерб от ДТП

Водители самокатов тоже несут материальную ответственность перед пострадавшими. Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer, Scanpix

Статистика вызывает тревогу – количество дорожно-транспортных происшествий и травм последние пять лет неуклонно растет. Пострадавшие редко обращаются за компенсациями чего-то, кроме материальных потерь. Но могли бы получить еще десятки тысяч евро. Об особенностях возмещения морального ущерба после дорожно-транспортного происшествия в Эстонии рассказывает юрист бюро Progressor Игорь Алексин.

В 2023 году в Эстонии произошло 1730 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 1949 человек и 59 погибли. Количество ДТП растет с каждым годом, и почти каждое происшествие приводит к прямому ущербу для окружающих – материальному или моральному.

На возмещение противоправно причиненного кем бы то ни было морального и материального ущерба имеет каждый, это записано в нашей Конституции. Под влиянием этого принципа в нашей правовой системе возник институт ответственности владельца механического транспортного средства как источника повышенной опасности, который предусматривает повышенную ответственность за причиненный ущерб. Ее несет водитель и/или владелец транспортного средства.

Водитель обязан возместить ущерб, причиненный другому лицу (лицам), если в ходе эксплуатации транспортного средства реализуется риск, характерный для транспортного средства (например, наезд транспортного средства на человека, столкновение с другим транспортным средством и т.д.).

Электросамокаты тоже считаются механическими транспортными средствами, то есть у водителей электросамокатов также возникает обязанность выплаты компенсации.

Причем водитель обязан возместить причиненный ущерб в полном размере. Водитель – это источник повышенной опасности. Институт его ответственности по своей сути довольно прост, т.е. если ущерб был причинен и все вышеописанные условия соблюдены, лицо, причинившее ущерб, т.е. водитель, не может избежать обязанности возместить ущерб.

Исключение: форс-мажорные обстоятельства Это ситуации, когда: водитель не мог предвидеть или преодолеть случившееся (например, особенно сильный порыв ветра, который направил транспортное средство в неправильном направлении); пострадавший сам способствовал причинению ущерба (например, пешеход сам выпрыгнул перед автомобилем и получил травму); пассажир неожиданно сам повернул руль и направил автомобиль в неправильном направлении; пассажир ехал бесплатно, не используя при этом услуги такси.

Как получить компенсацию

После ДТП Департамент полиции и пограничной охраны возбуждает уголовное дело, в рамках которого пострадавшая сторона может бесплатно подать гражданский иск против водителя.

Суд может обязать водителя выплатить пострадавшей стороне компенсацию, которая может исчисляться десятками тысяч евро. Но сам судебный процесс займет годы и зайдет в тупик, если выяснится, что у водителя нет денег или активов для выплаты компенсации.

Чтобы избежать такой ситуации, а также упростить и ускорить процесс получения компенсации, в Эстонии создан институт обязательного страхования механических транспортных средств. По закону, водители должны иметь договор обязательного страхования. В этом случае страховщик и страхователь являются солидарными должниками, то есть требование о возмещении ущерба можно подать против них обоих сразу. На практике больших проблем с получением компенсации за материальный ущерб не возникает.

Однако зачастую возникают споры по поводу компенсации именно морального ущерба, поскольку на практике очень сложно определить его размер в денежном эквиваленте.

Согласно Закону о дорожном страховании, страховая сумма (или максимальный предел возмещения) на один страховой случай, независимо от количества пострадавших, в случае смерти, повреждения здоровья или телесных повреждений составляет 5 600 000 евро.

Миллионы сложно получить, но десятки тысяч вполне реально

Обычно суд не признает настолько высоких сумм. В законе есть предполагаемые суммы морального ущерба, которые зависят от тяжести вреда здоровью или телесных повреждений и составляют от 100 до 3200 евро. Страховщики, работающие на эстонском рынке, пытаются трактовать эти ориентиры как предельные суммы компенсаций, однако можно с уверенностью сказать, что это не так. Это видно и при внимательном прочтении закона, и из сложившейся судебной практики в Эстонии.

7000 евро составляет средний размер компенсации морального ущерба.

Однако известны случаи, когда потерпевшему (потерпевшим) присуждали 25 000, 50 000 и даже 125 000 евро.

Настолько высокие суммы компенсации морального ущерба оправдываются мнением Госсуда о том, что размер компенсации нематериального ущерба зависит, в частности, от общего уровня благосостояния и что даже 30 000 евро не является чрезмерной компенсацией. Размер компенсации также должен учитывать инфляцию.

Но несмотря на все это страховщики ограничиваются предполагаемыми законом суммами. В 90% случаев, когда потерпевший остается со страховщиком один на один, компенсация морального ущерба не превысит 3200 евро.

Поэтому гораздо выгоднее идти не к страховщику напрямую, а в суд. Потерпевший может подать иск против водителя транспортного средства в рамках уголовного судопроизводства, как мы уже писали.

А чтобы не оказаться с выигранным иском перед фактическим банкротом-водителем, нужно помнить, что страховщик и страхователь являются солидарными должниками, а значит страховщик может быть привлечен к уголовному разбирательству в качестве солидарного ответчика.

Это дает возможность предъявить гражданский иск о справедливом возмещении морального ущерба как к страховщику, так и к страхователю.

В этом случае размер справедливой компенсации определяется судом с учетом применимой судебной практики. В результате разбирательства суд может присудить потерпевшему более высокую компенсацию, в том числе с учетом позиции Госсуда, согласно которой при присуждении компенсации за нематериальный ущерб суд должен учитывать, в частности, экономическое положение сторон, независимо от пожеланий сторон.

Иными словами, суд должен принять во внимание, в частности, тот факт, что страховщик, являющийся компанией, нацеленной на получение экономической прибыли, которой предъявляются особые требования к капиталу и ликвидности и которая находится под постоянным надзором Финансовой инспекции, будет выступать в качестве солидарного ответчика в судебном разбирательстве. Поэтому выплата компенсации даже в размере 100 000 евро не может быть обременительной для страховщика.

Но не стоит полагаться только на суд как на гаранта справедливости. При рассмотрении иска потерпевшего будут применяться правила и нормы гражданского судопроизводства. В гражданском процессе каждая сторона самостоятельно несет бремя доказывания всех фактов, на которых основаны ее претензии и возражения, то есть сторона сама обязана предоставлять доказательства, соответствующие правовые принципы, нормы и примеры прецедентного права и связывать это все с фактическими обстоятельствами дела. Суд не может вмешиваться в этот процесс или помогать сторонам. Поэтому с сожалением приходится констатировать, что, несмотря на наличие в нашей правовой системе механизма восстановления справедливости, обычные люди не способны им корректно воспользоваться. В результате пострадавшие только теряют свое время, нервы и деньги, оставаясь в итоге с суммой компенсации, определенной Законом о дорожном страховании.

Есть определенная несправедливость и в том, что государство предоставляет подозреваемому/обвиняемому представителя, то есть адвоката, бесплатно, в рамках государственной помощи. Потерпевший, однако, не имеет такой привилегии. Страховщик представлен опытными юристами, которым платят за то, чтобы они пытались уменьшить сумму возмещения. Поэтому пострадавшему остается только обратиться к юристу/адвокату за свой счет. Однако, если потерпевший выиграет дело, то есть иск будет удовлетворен, то все судебные издержки лягут на страховщика и страхователя.