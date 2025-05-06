Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,36%302,7
  • OMX Riga0,34%870,9
  • OMX Tallinn0,34%1 979,87
  • OMX Vilnius0,6%1 189,24
  • S&P 5000,00%5 650,38
  • DOW 300,00%41 218,83
  • Nasdaq −0,74%17 844,24
  • FTSE 100−0,06%8 591,45
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%91,96
  • OMX Baltic0,36%302,7
  • OMX Riga0,34%870,9
  • OMX Tallinn0,34%1 979,87
  • OMX Vilnius0,6%1 189,24
  • S&P 5000,00%5 650,38
  • DOW 300,00%41 218,83
  • Nasdaq −0,74%17 844,24
  • FTSE 100−0,06%8 591,45
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%91,96
  • 06.05.25, 13:50

Elektrilevi инвестирует в электросети 200 миллионов евро

Elektrilevi планирует инвестировать в обновление и развитие электрической сети около 200 миллионов евро в этом году, сосредоточив внимание на повышении надежности поставок и новых подключениях. В 2024 году объем инвестиций компании составил 132 миллиона евро.
Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
  • Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
  • Foto: Raul Mee
По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, при разработке электрической сети все важнее становятся не только надежность поставок, но и качество напряжения, возможность распределенного производства и поддержка инфраструктуры для зарядки электромобилей. «Мы учитываем все эти изменяющиеся ожидания при инвестициях», – отметил Хярм.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.04.25, 10:45
Elektrilevi повышает цены
С августа сетевой оператор Elektrilevi увеличит взимаемую сетевую плату на 2,6 процента, что для потребителя означает в среднем несколько десятков центов в месяц.
Новости
  • 30.03.25, 10:31
Elektrilevi: срок службы подземных кабелей во многих городах истек
По данным сетевого оператора, срок службы подземных электрических кабелей во многих городах Эстонии истек. Например, причиной ряда недавних отключений электроэнергии в Курессааре стали кабели, проложенные еще в 1960-х годах, пишет rus.err.ee.
Новости
  • 10.03.25, 12:14
В Харьюмаа заработал солнечный парк с почти 14 000 панелей
Начала работу первая часть расположенного недалеко от Кехра солнечного парка мощностью 7,5 МВт. Полностью парк Пихлака, строительство которого обошлось в 35 миллионов евро, будет готов в августе этого года, сообщила компания KC Energy в пресс-релизе.
Подсказка
  • 14.01.25, 11:37
Хярм: в случае отключения электричества дольше 16 часов можно получить компенсацию
По словам руководителя госкомпании Elektrilevi Михкеля Хярма, потребители, у которых не было электричества более 16 часов, могут рассчитывать на компенсацию.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
2
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
3
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
4
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
5
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
6
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег

Последние новости

Новости
  • 06.05.25, 14:43
Автомобильный рынок на пути к восстановлению, но все еще в минусе
Новости
  • 06.05.25, 14:34
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Фотогалерея
Новости
  • 06.05.25, 13:50
Elektrilevi инвестирует в электросети 200 миллионов евро
Новости
  • 06.05.25, 12:53
«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики
Биржа
  • 06.05.25, 12:07
Inbank увеличил прибыль в начале года
Mнения
  • 06.05.25, 10:52
Автопродавец: инфраструктурой зарядки для электромобилей должен заниматься свободный рынок
За бумом – затишье, но объемы продаж скоро восстановятся
Новости
  • 06.05.25, 09:57
Промышленность: третий месяц подряд предприятия демонстрируют признаки восстановления
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии

Сейчас в фокусе

Калев Кангур в Раквереском суде.
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
Помимо наличных, к ввозу в РФ запрещено множество товаров. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Для бара Suhe нового помещения пока не нашлось.
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Справа нынешний председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и новый председатель Грег Абель любуются одной из инвестиций компании – детским матрасом от производителя игрушек Jazwares.
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег
Хенрик Хололей, возглавляя Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту, принимал подарки от Катара и пользовался бесплатными авиаперелетами за счет этой страны.
Новости
  • 05.05.25, 11:51
Еврокомиссия начала дисциплинарное расследование в отношении Хенрика Хололея
На территории BLRT Grupp в таллиннском районе Копли находится крупнейший и самый мощный плавучий док в Эстонии, предназначенный для обслуживания, ремонта и модернизации судов. Это гигантское сооружение стало своего рода символом стремления Эстонии стать важным центром по переоборудованию судов.
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025