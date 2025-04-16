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  • 16.04.25, 09:39

Швеция: нет убедительных доказательств того, что Китай умышленно повредил кабеля

Швеция не нашла убедительных доказательств того, что судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае, 17-18 ноября 2024 года умышленно повредило якорем два кабеля в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой ведет со шведской территории в Литву. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила Шведская комиссия по расследованию несчастных случаев (SHK), передает DW.
Судно Yi Peng 3
  • Судно Yi Peng 3
  • Foto: Scanpix
«Нельзя с уверенностью сказать, что китайское судно намеренно повредило кабели передачи данных в Балтийском море», – говорится в сообщении этого правительственного органа.
Прокурорское расследование продолжается
В то же время шведский прокурор Хенрик Седерман рассказал агентству Reuters, что все еще изучает обстоятельства в рамках отдельного расследования. Следователи также столкнулись с рядом трудностей, поскольку власти КНР сохраняют юрисдикцию над судном и запрещают следственные мероприятия и запись интервью для них на борту, уточнили в SHK.
Китай в декабре 2024 года заявил, что предоставил информацию и документы для расследования. Россия же отрицала причастность к каким-либо подобным инцидентам в Балтийском море.
Регион находится в состоянии повышенной готовности после целого ряда нарушений в работе кабелей и телекоммуникационных линий. НАТО усилила присутствие фрегатами, самолетами и военно-морскими беспилотниками, отметило Reuters.
Повреждения кабелей в Балтийском море
Ранее, 17 ноября 2024 года, был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.
По делу об обрыве этих двух кабелей под подозрением находилось зарегистрированное в Китае судно Yi Peng 3. Это судно было поставлено на якорь в проливе Каттегат между Данией и Швецией и находилось под постоянным наблюдением патрульных кораблей из Германии и других стран – членов НАТО.
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