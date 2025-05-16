Безопасность государства – это не только пушки и снаряды

За проблемой языкового барьера в медучреждениях выступает более широкая проблема доступности врачебной помощи, а за ней в свою очередь проглядывает общее неблагополучие во многих сферах жизни, пишет обозреватель ДВ Эльконд Либман.
- Эльконд Либман.
- Foto: Liis Treimann
Наделавшая недавно немало медийного шума история с якобы отказом обслужить пациента на русском языке и последовавшим вслед за этим пресс-релизом Северо-эстонской региональной больницы (PERH) носят одновременно как частный, так и общий характер. Частный – потому, что подобные инциденты все же редки, подтверждением чему служит и внимание к ним со стороны прессы. Общественную же значимость им придает прежде всего публичная реакция на них.
Заявление пресс-службы PERH о том, что государственный язык у нас эстонский, а посему на этом, государственном, языке мы и обслуживаем – похоже, не коммуникационный сбой или неудачная формулировка, а позиция. Врач, конечно же, не обязан владеть родным языком любого пациента, причем в данном случае известно каким.
И эта проблема будет усугубляться, чем дальше, тем больше. До тех пор, пока по естественной причине бренности человеческой жизни количество целиком и полностью не перейдет в качество, то есть людей, владеющих одним единственным, негосударственным, языком попросту не станет. Пока же они есть, и их не так уж мало, и все они – налогоплательщики. И им нельзя говорить – мол, решайте свою проблему сами. В стране, где родной язык четверти населения – русский, это еще и вопрос уважения государства (ведь медицинские учреждения, о которых речь, отнюдь не частные) к собственному населению. А государству, не уважающему своих людей, трудно требовать уважения от них.
Вирус догматизма
Данная частная проблема имеет простое решение, которое применяется в странах со схожими проблемами. В США, например, в больницах работают штатные переводчики с испанского языка, поскольку там актуален именно испанский. Переводчики есть и в медицинских заведениях европейских стран. Можно, конечно, сказать, что «у нас нет на это ресурсов». Но, когда такой ответ звучит с самых-самых командных высот, это наиболее простой способ уйти от ответа.
Разумеется, нехватка средств, в том числе и на развязывание «языкового узла» в лечебных заведениях, это важнейший из факторов, которые снижают доступность медицинской помощи. Не менее важно и замыливание вопросов, требующих, как это называется, принятия политического решения.
Объединение таллиннских муниципальных больниц и медицинских учреждений в единый концерн, что приведет к консолидации ресурсов и масштабированию, дает какие-то надежды на улучшение ситуации. Но при этом город продолжает бодаться с государством по поводу новой Таллиннской больницы. Может, город не во всем прав, однако от правительственных мантр в духе «надо углубить и расширить изучение вопроса» уже точно воротит.
Денег действительно не хватает. Но их всегда не хватает, и дело не только в их количестве, но и в их правильном и разумном использовании. В наличии у государства ясного и целесообразного плана действий.
Почему Эстония стала европейским рекордсменом в инфляционной гонке? Почему в нашем «э-государстве» вот-вот рухнет компьютерная программа, отвечающая за выплату пенсий? Почему при весьма скромном уровне доходов мы превращаемся в одну из самых дорогих стран Европы? Почему при общем неблагополучии, при нестабильности, связанной с развязанной РФ войной в Европе наше правительство предпринимает налоговые шаги, усугубляющие положение и не предпринимает тех шагов, которые могли бы его облегчить?
Почему премьер-министр Кристен Михал говорит, что «мы сделали то-то и то-то, изучив опыт других стран», тогда как «опыт других стран» свидетельствует ровно об обратном? То же самое относится к «лучшему в мире министру финансов» Юргену Лиги. Не потому ли, что Партия реформ, формально состоящая в коалиции с «Ээсти 200», а фактически, после изгнания из правительства социал-демократов правящая единолично, сверху донизу поражена вирусом догматизма, и любые предложения, особенно ведущие к налоговой дифференциации, воспринимает как святотатство?
Возвращаясь к доступности медицинской помощи. Она, кроме всего прочего, есть и очень значимая составляющая безопасности. Потому что безопасность государства – это не только пушки и снаряды, это еще и физическое и душевное здоровье нации.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В Эстонии не должно быть ситуации, когда государственная система здравоохранения благоприятствует зажиточным людям, сказала министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), передает rus.err.ee.
Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.
Несмотря на обещанное налоговое спокойствие, новая коалиция Партии реформ и «Ээсти 200» намерена пересмотреть прежние налоговые решения. По оценке главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, с большой вероятностью перед следующими выборами правительство представит какое-либо новшество в налоговой политике.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.