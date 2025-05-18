Назад 18.05.25, 11:50 В Польше проходит первый тур выборов президента В Польше началось голосование в первом туре выборов президента, пишет Deutsche Welle

Старый город Варшавы.

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В последних опросах лидировал проевропейский мэр Варшавы 53-летний Рафал Тшасковский от правоцентристской партии «Гражданская платформа», набирая 30%. Придерживающийся национал-консервативных взглядов 42-летний Кароль Навроцкий получал около 25%, за ним следовал ультраправый кандидат Славомир Ментцен с 12%.

Итоги будут знаковыми – победа Рафала Тшасковского расчистит путь для реформ правительства премьер-министра Дональда Туска. Если же верх одержит Кароль Навроцкий, то можно ожидать продолжения сопротивления, которое управлялось из президентского дворца и парализовало работу кабинета с момента вступления Туска в должность полтора года назад. Между тем глава государства Анджей Дуда оставит свой пост.

Наблюдатели ожидают, что борьба будет напряженной, а исход, вероятно, будет решен только во втором туре 1 июня. Чтобы одержать победу в первом одному из претендентов необходимо набрать более 50% голосов.