В Польше проходит первый тур выборов президента

В Польше началось голосование в первом туре выборов президента, пишет Deutsche Welle
.
- Старый город Варшавы.
- Foto: pixabay.com
В последних опросах лидировал проевропейский мэр Варшавы 53-летний Рафал Тшасковский от правоцентристской партии «Гражданская платформа», набирая 30%. Придерживающийся национал-консервативных взглядов 42-летний Кароль Навроцкий получал около 25%, за ним следовал ультраправый кандидат Славомир Ментцен с 12%.
Итоги будут знаковыми – победа Рафала Тшасковского расчистит путь для реформ правительства премьер-министра Дональда Туска. Если же верх одержит Кароль Навроцкий, то можно ожидать продолжения сопротивления, которое управлялось из президентского дворца и парализовало работу кабинета с момента вступления Туска в должность полтора года назад. Между тем глава государства Анджей Дуда оставит свой пост.
Наблюдатели ожидают, что борьба будет напряженной, а исход, вероятно, будет решен только во втором туре 1 июня. Чтобы одержать победу в первом одному из претендентов необходимо набрать более 50% голосов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В субботу в столицу Украины Киев прибыли лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши, чтобы выразить поддержку предложению Украины и США о перемирии.
Правительство Польши готовится организовать военную подготовку для всех взрослых мужчин, передает слова премьер-министра Польши Дональда Туска латвийский национальный вещатель LSM.
Судя по результатам экзит-полов, на всеобщих выборах в Польше лидирует правящая партия «Право и справедливость», однако она, скорей всего, не получит большинства в парламенте, передает BBC News.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.