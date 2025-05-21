Компания, оказавшаяся в центре громкого уголовного дела, объявлена банкротом
Вируский уездный суд недавно оправдал нашумевших обвиняемых по делу о мошенничестве. Прокуратура утверждала, что подсудимые выманили у компании Roodevälja Terminal более 600 тысяч евро. Теперь эта компания признана банкротом.
Член правления и основной акционер Roodevälja Terminal OÜ Михкель Мийльпалу представляет в уголовном деле пострадавшую сторону – компанию Roodevälja Terminal OÜ.
Foto: Sten Semjonov
Напомним, в мае Вируский уездный суд постановил, что адвокат Кюллике Намм, бывший глава Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotel Тоомас Тамм не совершали никаких преступлений и были оправданы по всем обвинениям.
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Согласно обвинению прокуратуры, известные подсудимые выманили у расположенного возле Раквере Roodevälja Terminal через суд 635 000 евро. По этому уголовному делу вот-вот ожидается решение уездного суда, в то время как самой компании грозит банкротство — таковы законы.
Вируский уездный суд постановил, что адвокат Кюллике Намм, бывший глава Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotel Тоомас Тамм не совершали никаких преступлений и были оправданы по всем обвинениям.
На слушании по делу адвоката Кюллике Намм, экс-главы Земельного департамента Калева Кангура и одного из владельцев отелей AQVA Hotels Тоомаса Тамма, которое началось на год позже запланированного срока, суд принял документы, найденные в банной каменке в доме Тамма во время обыска КаПо, на основании чего было возбуждено уголовное дело.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.