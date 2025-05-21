Компания, оказавшаяся в центре громкого уголовного дела, объявлена банкротом

На слушании по делу адвоката Кюллике Намм, экс-главы Земельного департамента Калева Кангура и одного из владельцев отелей AQVA Hotels Тоомаса Тамма, которое началось на год позже запланированного срока, суд принял документы, найденные в банной каменке в доме Тамма во время обыска КаПо, на основании чего было возбуждено уголовное дело.