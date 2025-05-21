Разыскиваемый финский бизнесмен, ведший крупный бизнес в Эстонии, объявился в Беларуси

Финский бизнесмен Арто Калеви Аутио, несколько лет назад купивший у Центристской партии офис в центре Таллинна, проматывал в казино огромные суммы, оплачивая проигрыши со счетов своих компаний. Аутио был также признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия.