Разыскиваемый финский бизнесмен, ведший крупный бизнес в Эстонии, объявился в Беларуси

Арто Калеви Аутио называют человеком, приведшим состоятельных финнов в Эстонию, и их доверенным лицом. Фото 2017 года.
Foto: Rauno Volmar
В Эстонии Арто Калеви Аутио был признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия, также он известен как человек, потративший миллионы евро в казино и купивший здание у Центристской партии.
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Финляндия объявила в розыск Европола уклоняющегося от судебных заседаний Арто Калеви Аутио, известного в Эстонии как бизнесмена в сфере недвижимости, который промотал миллионы евро в казино и с которым заключала сделки Центристская партия.
Финский суд первой инстанции приговорил бывшего главу Финского молодежного фонда (Nuorisosäätiö) к шести годам лишения свободы в связи с финансовыми преступлениями. В рамках того же дела приговор получил и эстонский бизнесмен Вельо Кууск.
Финский бизнесмен Арто Калеви Аутио, несколько лет назад купивший у Центристской партии офис в центре Таллинна, проматывал в казино огромные суммы, оплачивая проигрыши со счетов своих компаний. Аутио был также признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.