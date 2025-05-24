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  • 24.05.25, 11:24

В МИД Украины готовят встречу Зеленского и Путина

Украина активно готовится к возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в пятницу, 23 мая, передает DW.
Киев хочет, чтобы к переговорам присоединился и президент США Дональд Трамп.
  • Киев хочет, чтобы к переговорам присоединился и президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
По его словам, Киев рассматривает возможность расширенного формата переговоров с участием международных посредников. «Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа», – сказал он.
По словам Сибиги, Москва стремится исключить США из процесса урегулирования конфликта, но Киев считает участие Вашингтона принципиально необходимым. «Мы нуждаемся в вовлеченности США, мы приветствуем мирные усилия США и президента Трампа», – подчеркнул глава украинской дипломатии. Он также указал, что для продолжения переговоров в Турции не должно быть никаких предварительных условий: «Там была достигнута четкая договоренность, если отбросить все псевдоисторические лекции, звучавшие со стороны российской делегации».
Встреча в Стамбуле состоялась 16 мая. По данным The Economist, российская делегация выдвинула требование передать Москве контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины, которые Россия не может захватить. Источники издания утверждают, что Мединский при этом грозил захватом еще двух украинских регионов в случае отказа от уступок и заявил о готовности России «воевать бесконечно».
Переговоры между Украиной и Россией
Сибига напомнил, что в Стамбуле стороны договорились об обмене военнопленными, и этот процесс уже начался. Следующим шагом, по его словам, должно стать представление Россией своего видения будущего перемирия – аналогичный документ готовится и в Киеве. Третьим пунктом повестки, по словам министра, станет организация личной встречи лидеров двух стран.
Путин 11 мая отверг призыв Украины и Евросоюза к немедленному прекращению огня в Украине, предложив вместо этого возобновить переговоры в Стамбуле. Зеленский в ответ заявил о готовности встретиться с российским президентом, но Путин отказался и направил вместо себя делегацию во главе со своим помощником Владимиром Мединским – представителем РФ на переговорах с Украиной в 2022 году.
В Кремле неоднократно заявляли, что личная встреча Путина и Зеленского возможна лишь как результат работы делегаций и при наличии четких договоренностей.
Путин не стремится к миру
В то же время Кремль в последнее время вновь стал активно продвигать свой нарратив о «нелегитимности» президента Зеленского. «Для нас принципиально важно, кто именно со стороны Украины будет подписывать достигнутые соглашения», – подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эту позицию поддержал и глава МИД Сергей Лавров, напомнив, что Москва считает Зеленского «нелегитимным» главой государства.
В Европе считают, что Путин на самом деле не стремится к заключению мира с Украиной. Американская газета The Wall Street Journal сообщила 21 мая, что президент США Дональд Трамп разделяет это мнение. По сведениям издания, по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая Трамп проинформировал европейских лидеров о том, что президент России не собирается заканчивать войну в Украине, поскольку считает, что он побеждает в ней. Как отмечает WSJ, европейские лидеры впервые услышали подтверждение своим предположениям из уст главы Белого дома. При этом слова Трампа противоречили его же публичным заявлениям о том, что Путин якобы искренне стремится к миру.
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