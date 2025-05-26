Назад 26.05.25, 08:44 Известные оборонные компании судятся из-за интеллектуальной собственности Две давно сотрудничавшие компании сейчас настолько разругались, что суды и адвокаты занимаются и спором по поводу тендера на 150 миллионов евро, и иском о штрафных санкциях, заодно возникло подозрение в нарушении интеллектуальной собственности.

Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.

Foto: Liis Treimann

Определить точную отправную точку и причины конфликта трудно, однако представитель одной из сторон сравнил ситуацию с браком, распад которого также может начаться с мелочей. Яростная конкуренция между AS Semetron и AS Maru Metall не осталась незамеченной и другими членами союза оборонной промышленности.