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  • 26.05.25, 08:44

Известные оборонные компании судятся из-за интеллектуальной собственности

Две давно сотрудничавшие компании сейчас настолько разругались, что суды и адвокаты занимаются и спором по поводу тендера на 150 миллионов евро, и иском о штрафных санкциях, заодно возникло подозрение в нарушении интеллектуальной собственности.
Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.
  • Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.
  • Foto: Liis Treimann
Определить точную отправную точку и причины конфликта трудно, однако представитель одной из сторон сравнил ситуацию с браком, распад которого также может начаться с мелочей. Яростная конкуренция между AS Semetron и AS Maru Metall не осталась незамеченной и другими членами союза оборонной промышленности.
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