Известные оборонные компании судятся из-за интеллектуальной собственности
Две давно сотрудничавшие компании сейчас настолько разругались, что суды и адвокаты занимаются и спором по поводу тендера на 150 миллионов евро, и иском о штрафных санкциях, заодно возникло подозрение в нарушении интеллектуальной собственности.
Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.
Foto: Liis Treimann
Определить точную отправную точку и причины конфликта трудно, однако представитель одной из сторон сравнил ситуацию с браком, распад которого также может начаться с мелочей. Яростная конкуренция между AS Semetron и AS Maru Metall не осталась незамеченной и другими членами союза оборонной промышленности.
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Таллиннский административный суд отклонил жалобу AS Semetron, принадлежащего Маргусу Линнамяэ, в которой компания оспаривала решение Центра оборонных инвестиций признать победителем тендера на мобильные полевые госпитали совместное предложение конкурентов.
Еще прошлой весной казалось, что тендер на полевые госпитали Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) достанется компании Semetron, основным акционером которой является Маргус Линнамяэ, но теперь козыри в руках конкурента – компании Maru Metall.
Компания Defendest OÜ, принадлежащая председателю партии «Ээсти-200» и министру иностранных дел Маргусу Цахкна, заработала 350 000 евро на продаже доли в производителе полевых госпиталей фирме крупного бизнесмена Маргуса Линнамяэ.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.