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  • 24.07.25, 17:03

Глава Sunly: цена на электроэнергию останется низкой, фиксировать ее на год нет смысла

Глава производителя возобновляемой энергии Sunly Прийт Лепасепп считает, что благодаря постоянному увеличению числа электростанций на основе возобновляемых источников энергии, цены на электроэнергию останутся низкими и в последующие годы.
По словам главы компании Sunly, производителя возобновляемой энергии, Прийта Лепасеппа, они стали первыми, кто начал широко продавать электроэнергию, произведенную на собственных электростанциях.
  • По словам главы компании Sunly, производителя возобновляемой энергии, Прийта Лепасеппа, они стали первыми, кто начал широко продавать электроэнергию, произведенную на собственных электростанциях.
  • Foto: Andras Kralla
По словам Лепасеппа, сейчас потребителю уже нет смысла фиксировать цену на электроэнергию, например, на год вперед. «В ноябре, декабре, январе и феврале этим стоит заняться – чтобы эти месяцы были зафиксированы, а остальные оставались максимально открытыми для рыночных условий», – порекомендовал он в утренней программе радио Äripäev.
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