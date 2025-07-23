Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,15%297,77
  • OMX Riga−0,38%884,09
  • OMX Tallinn−0,33%2 046,75
  • OMX Vilnius0,05%1 202,36
  • S&P 5000,06%6 309,62
  • DOW 300,4%44 502,44
  • Nasdaq −0,39%20 892,69
  • FTSE 1000,47%9 066,38
  • Nikkei 2253,51%41 171,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,21
  • OMX Baltic−0,15%297,77
  • OMX Riga−0,38%884,09
  • OMX Tallinn−0,33%2 046,75
  • OMX Vilnius0,05%1 202,36
  • S&P 5000,06%6 309,62
  • DOW 300,4%44 502,44
  • Nasdaq −0,39%20 892,69
  • FTSE 1000,47%9 066,38
  • Nikkei 2253,51%41 171,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,21
  • 23.07.25, 13:17

Ограничение движения на виадуке заставило перевозчика задуматься о переезде

Таллинн ввел ограничение по массе в 30 тонн на виадуке Вессе в Ласнамяэ, поскольку транспортное сооружение нуждается в ремонте. Это заставило перевозчика тяжелой техники, работающего рядом с мостом, подумать о переносе деятельности в другое место.
Виадук Вессе, расположенный на Петербургском шоссе, остро нуждается в ремонте, однако он является одним из важнейших мостов для грузового транспорта в Ласнамяэ.
  • Виадук Вессе, расположенный на Петербургском шоссе, остро нуждается в ремонте, однако он является одним из важнейших мостов для грузового транспорта в Ласнамяэ.
  • Foto: Remo Tõnismäe/Õhtuleht/Scanpix
Состояние конструкций виадука Вессе, расположенного на Петербургском шоссе, больше не позволяет безопасно выдерживать большие нагрузки, объяснил глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тоомас Хайдак, почему на важном мосту было введено ограничение. «Цель этого ограничения – обеспечить безопасность дорожного движения до реконструкции виадука», – сказал Хайдак.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.12.24, 13:06
Автоперевозчики отказываются от Tallink после резкого повышения цен: «Избегаем их, как можем»
Компания Tallink, которая этой весной резко подняла цены на грузовые билеты, потеряла значительную долю рынка. Стоимость билета в одну сторону у компании в среднем на 80 евро выше, чем у конкурентов, и автоперевозчики стараются максимально избегать Tallink.
Эпицентр
  • 31.12.24, 09:22
«Это теперь будет наша проблема». Eesti Raudtee помогает развивать бизнес, который запретили вести Operail
После того как государство запретило госкомпании Operail заниматься перевозками в Россию, в этих перевозках без лишнего шума важную роль начала играть другая государственная компания – Eesti Raudtee. Когда клиенты и перевозки Operail перешли к Latvijas Dzelzceļš, Eesti Raudtee немедленно запустила целый новый отдел, чтобы помочь им.
Новости
  • 12.09.24, 07:00
ERAA: из-за нерешительности правительства более 300 автоперевозчиков останутся без работы
«По состоянию на сегодняшний день правительство Эстонии вновь не смогло принять решение о выдаче разрешений на перевозки в Россию на вторую половину года. В результате страдают более 300 транспортных компаний, многие из которых вынуждены увольнять водителей и возвращать грузовики лизинговым компаниям», – говорится в обращении Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии (ERAA).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.07.25, 08:21
В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий
2
Эпицентр
  • 21.07.25, 08:35
Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов
3
Новости
  • 19.07.25, 10:21
Эстонский производитель дронов ищет покупателей по всей Европе
«К нам приходят с вопросами, и мы сами стучимся в двери»
4
Новости
  • 22.07.25, 06:00
Три года цены на электричество в Эстонии рассчитывались неправильно. Почему?
5
Биржа
  • 21.07.25, 14:46
Таллиннская горуправа решила продать акции Coop Pank
6
Новости
  • 14.07.25, 16:28
Эксперт: Китаю не нужны наши товары, и богаче он нас не сделает

Последние новости

Новости
  • 23.07.25, 14:18
Stora Enso увеличивает оборот и продает лес
Новости
  • 23.07.25, 13:17
Ограничение движения на виадуке заставило перевозчика задуматься о переезде
Ремонт планируется начать в следующем году
Биржа
  • 23.07.25, 12:58
Мемы возвращаются на биржу, Лабубу обогнали «Газпром»
Биржа
  • 23.07.25, 12:50
Йоаким Хелениус прогнозирует скорую коррекцию на рынке США
«Эстония стремительно приближается к пятерке самых бедных»
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
Новости
  • 23.07.25, 11:01
Центр семейных врачей выплатил дивиденды почти на миллион евро
Новости
  • 23.07.25, 10:58
Компании Линнамяэ дали зеленый свет на покупку ресторанного бизнеса в Литве
Новости
  • 23.07.25, 10:22
Тарифы Трампа снизили доходы автопроизводителя на миллиард долларов, акции падают

Сейчас в фокусе

«Все это стало очень неприятной неожиданностью. Мы не знали, что крыша в таком плохом состоянии», – сказал купивший квартиру Мадис.
Новости
  • 22.07.25, 08:21
В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий
Методика подсчета цен на электричество, использовавшаяся как в Эстонии, так и в других странах ЕС, оказалась несостоятельной в условиях энергетического кризиса, говорит руководитель команды по расчету статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
Новости
  • 22.07.25, 06:00
Три года цены на электричество в Эстонии рассчитывались неправильно. Почему?
Соединение Estlink 2 в Ида-Вирумаа. По оценке государства, строительство третьего кабеля (Estlink 3) позволит стереть разницу в биржевых ценах на электричество между Эстонией и Финляндией, а также дать больший доступ к электроэнергии из Скандинавии. Однако проект пока не утвержден.
Новости
  • 22.07.25, 13:08
«Пропускная способность сети истощается». Почему Elektrilevi и Elering хотят повысить цены?
Банки в Риге.
Новости
  • 21.07.25, 16:33
Латвийская налоговая служба будет получать информацию о снятии наличных средств
Председатель совета предприятия Arco Vara Керт Кескпайк.
Биржа
  • 22.07.25, 09:56
Arco Vara покидает болгарский рынок
Бывший держатель ларьков в Ивангороде осужден в Эстонии за шпионаж
Новости
  • 22.07.25, 14:56
Бывший держатель ларьков в Ивангороде осужден в Эстонии за шпионаж
Таавет Хинрикус недоволен тем, что несколько ключевых для Wise вопросов были вынесены на голосование совместно.
Биржа
  • 21.07.25, 14:18
Конфликт в Wise: Таавет Хинрикус призывает голосовать против планов совета
Хинрикус: у акционеров отбирают право на справедливый выбор
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025