Ограничение движения на виадуке заставило перевозчика задуматься о переезде
Таллинн ввел ограничение по массе в 30 тонн на виадуке Вессе в Ласнамяэ, поскольку транспортное сооружение нуждается в ремонте. Это заставило перевозчика тяжелой техники, работающего рядом с мостом, подумать о переносе деятельности в другое место.
Виадук Вессе, расположенный на Петербургском шоссе, остро нуждается в ремонте, однако он является одним из важнейших мостов для грузового транспорта в Ласнамяэ.
Foto: Remo Tõnismäe/Õhtuleht/Scanpix
Состояние конструкций виадука Вессе, расположенного на Петербургском шоссе, больше не позволяет безопасно выдерживать большие нагрузки, объяснил глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тоомас Хайдак, почему на важном мосту было введено ограничение. «Цель этого ограничения – обеспечить безопасность дорожного движения до реконструкции виадука», – сказал Хайдак.
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