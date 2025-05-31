В Эстонии построят комплекс для крупных мероприятий на 10 000 зрителей

В Эстонии планируют строительство нового комплекса для крупных мероприятий, включая спортивные соревнования высокого уровня, рассчитанный минимум на 10 000 зрителей.
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Оплатить строительство собираются с помощью нового государственного фонда, финансируемого за счет налога на азартные игры, создание которого недавно анонсировало правительство, передает rus.err.ee.
Его необходимость обосновывается тем, что Эстония через несколько лет станет единственной страной в ЕС без такого комплекса, что лишает ее возможности претендовать на проведение многих крупных мероприятий.
Дополнительным толчком стало известие, что Эстония вместе с Испанией, Словенией и Грецией будет принимать матчи одной из подгрупп чемпионата Европы по баскетболу 2029 года.
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Финансировать строительство комплекса за счет государства планируют в связи с тем, что частные инвесторы не считают такое крупное сооружение рентабельным.
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