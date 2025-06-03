IKEA стала бесспорным лидером рынка, один из конкурентов погряз в убытках

IKEA стала бесспорным лидером эстонского мебельного рынка, обойдя конкурентов как по обороту, так и по прибыли, пишет Ärileht.
- Магазин IKEA. Фото иллюстративное.
- Foto: Liis Treimann
В прошлом году (финансовый год компании длился с сентября 2023 по август 2024) оборот IKEA составил 90,9 млн евро.
Несмотря на снижение как оборота (с 95 млн евро), так и прибыли (с 9,3 млн евро до 6,6 млн евро), компания достигла позиции бесспорного лидера рынка: известные сети Masku, Isku и Mööbel1 даже не близки к таким показателям.
Например, эстонское подразделение финской Masku Baltic OÜ в 2024 году получило выручку в 4,4 миллиона евро, но ушло в убыток на 645 000 евро. Годом ранее, в 2023 году, убыток Masku составлял всего 33 000 евро.
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