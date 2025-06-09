Назад 09.06.25, 15:17 Правила компенсации за задержку рейса меняются Правила компенсации за задержку рейса изменятся: если настоящее время авиапассажиры могут получить в ЕС компенсацию, если рейс задерживается как минимум на три часа, то в будущем право на компенсацию будет возникать в случае задержки рейса на четыре часа и дольше, пишет rus.err.ee

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Руководитель отдела авиации Министерства климата Тайво Линнамяги рассказал, что Германия, Португалия и Словакия критически отнеслись к предложению увеличить порог для получения компенсации с трех до четырех часов.

«При нынешнем порядке авиакомпаниям сложно организовать замену рейса или экипажа за три часа. Позиции стран разошлись. Это стало своего рода компромиссным решением. Эстония была готова поддержать такой компромисс, при котором задержка рейса до 3500 км – например, между Таллинном и Лиссабоном – составляет четыре часа», – пояснил Линнамяги радионовостям ERR.

Министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс в конечном итоге воздержался при голосовании по реформе правил авиаперевозок.

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«Для Эстонии было очень важно, чтобы были уточнены другие пункты: право на помощь, право на изменение маршрута, право на информацию. Голосовать против означало бы выступить против всего регулирования, – пояснил Линнамяги, добавив, что весь пакет реформ в целом все же улучшит права авиапассажиров. – У пассажиров появится право более гибко изменять свой маршрут. В случае отмены рейса они смогут требовать пересадки на рейсы других авиакомпаний. Также будут конкретизированы правила оказания помощи при отмене рейса».