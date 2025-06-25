Кризис идентичности эстонских стартапов: единорогов не хватает, а зебры не вдохновляют
Если раньше мечтали об единорогах, то теперь взоры обращены скорее к зебрам, которые инвесторов не вдохновляют, заявил предприниматель Александр Гансен. По его словам, состояние стартап-сектора в Эстонии оставляет желать лучшего.
«Мы находимся в довольно глубоком кризисе идентичности, чему способствовала игра, которую в последние годы ведут фонды. Кроме того, влияние оказали война в Украине и тот факт, что за долгое время не было ни одного IPO или крупного экзита. Так что ситуация весьма печальна», — заявил Гансен в передаче радио Äripäev «Ükssarvikute kasvulava».
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До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.