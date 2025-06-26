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  • 26.06.25, 16:54

Сыырумаа: мне предложили пост мэра Таллинна

Предприниматель Урмас Сыырумаа подтвердил ERR, что в среду вечером Партия реформ предложила ему занять пост мэра Таллинна при участии тех же коалиционных партнёров, что сейчас находятся у власти в столице. В пятницу после обеда Партия реформ официально назовёт своего кандидата на пост мэра.
Предприниматель Урмас Сыырумаа.
  • Предприниматель Урмас Сыырумаа.
  • Foto: Andras Kralla
«Вчера (в среду — прим. ред.) вечером Пяртель-Пеэтер Пере предложил мне пост мэра, потому что сами они друг с другом справиться не могут. Я не политик, я предприниматель. Я не знаю, какие у них там проблемы», — прокомментировал Сыырумаа ERR в четверг после обеда.
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