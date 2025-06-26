Сыырумаа: мне предложили пост мэра Таллинна

Предприниматель Урмас Сыырумаа подтвердил ERR, что в среду вечером Партия реформ предложила ему занять пост мэра Таллинна при участии тех же коалиционных партнёров, что сейчас находятся у власти в столице. В пятницу после обеда Партия реформ официально назовёт своего кандидата на пост мэра.
«Вчера (в среду — прим. ред.) вечером Пяртель-Пеэтер Пере предложил мне пост мэра, потому что сами они друг с другом справиться не могут. Я не политик, я предприниматель. Я не знаю, какие у них там проблемы», — прокомментировал Сыырумаа ERR в четверг после обеда.
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По мнению мэра Таллинна Евгения Осиновского, Партия реформ приняла решение развалить нынешнюю коалицию в Таллинне и вернуть к власти в столице Центристскую партию во главе с Михаилом Кылвартом, пишет rus.err.ee.
Социал-демократическая партия, Isamaa и «Ээсти 200» предложили Партии реформ в Таллинне компромиссное решение по вопросу об отмене платы за детский сад – с 1 сентября снизить ежемесячную плату до 35 евро, передает rus.err.ee.
Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере направил от имени партии письмо партнерам по столичной коалиции – в нем он выразил недоверие к продолжению работы Евгения Осиновского на позиции мэра Таллинна.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.