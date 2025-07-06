Назад 06.07.25, 15:34 Прибыль сети одежды Takko упала, магазин в Йыхви закрыли Оборот и прибыль бренда одежды Takko в Эстонии в 2024 году были значительно ниже, чем годом ранее. В 2024 году компания также закрыла один магазин.

Один из магазинов сети Takko.

Foto: Äripäev

Магазины Takko расположены в Таллинне, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Раквере, Хаапсалу, Вильянди, Выру и Пярну. В течение отчётного периода TK-Fashion закрыла свой магазин в торговом центре Pargi в Йыхви. Сегодня у предприятия насчитывается в Эстонии 12 магазинов, однако оно постоянно ищет возможности открыть новые прибыльные магазины. В отчете компании, поданном в июне, поясняется, что в прошлом году на потребительское поведение оказал значительное влияние продолжительный экономический спад.