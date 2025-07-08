Elering хочет повысить сетевую плату

Председатель правления Elering Калле Кильк заявил, что каждый инвестированный в сеть евро снижает общие затраты на электроэнергию на два евро.
Foto: Andras Kralla
В Elering пояснили, что изменение цен необходимо для покрытия возросших за последние годы расходов на инвестиции и техническое обслуживание. Кроме того, выросли расходы на обеспечение надежности поставок и повышение готовности к кризисам.
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