Бывший президент Банка Эстонии Вахур Крафт вступил в партию «Правые»

Бывший руководитель Банка Эстонии, экономист и предприниматель Вахур Крафт присоединился к политической партии Parempoolsed («Правые»), пишет rus.err.ee
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- Бывший президент Банка Эстонии Вахур Крафт.
- Foto: Veiko Tõkman
Как заявил сам Крафт, будучи членом партии «Правые» он намерен внести свой вклад в развитие экономики Эстонии и восстановление устойчивых государственных финансов. По его словам, текущая экономическая политика правительства ведет страну в тупик: чрезмерный рост госрасходов, повышение налогов и растущая долговая нагрузка подрывают устойчивость бюджета.
«Вахур Крафт – один из немногих в Эстонии, кто в равной степени понимает тонкости государственной финансовой системы и реальные вызовы частного сектора. Его опыт бесценен для создания более устойчивой и благополучной Эстонии», – прокомментировала лидер «Правых» Лавли Перлинг.
Вахур Крафт
Президент Банка Эстонии с 1995 по 2005 год.
Глава эстонского филиала банка Nordea с 2005 по 2014 год.
В настоящее время – член правления пяти компаний Saare Rannarahva Selts MTÜ, UU OÜ, PT Altum OÜ, PTU OÜ и Jõuvärk OÜ.
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