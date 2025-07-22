Назад 22.07.25, 11:13 Бывший президент Банка Эстонии Вахур Крафт вступил в партию «Правые» Бывший руководитель Банка Эстонии, экономист и предприниматель Вахур Крафт присоединился к политической партии Parempoolsed («Правые»), пишет rus.err.ee

Бывший президент Банка Эстонии Вахур Крафт.

Foto: Veiko Tõkman

Как заявил сам Крафт, будучи членом партии «Правые» он намерен внести свой вклад в развитие экономики Эстонии и восстановление устойчивых государственных финансов. По его словам, текущая экономическая политика правительства ведет страну в тупик: чрезмерный рост госрасходов, повышение налогов и растущая долговая нагрузка подрывают устойчивость бюджета.

«Вахур Крафт – один из немногих в Эстонии, кто в равной степени понимает тонкости государственной финансовой системы и реальные вызовы частного сектора. Его опыт бесценен для создания более устойчивой и благополучной Эстонии», – прокомментировала лидер «Правых» Лавли Перлинг.