Назад 29.07.25, 12:50 Elektrilevi начнет взимать плату за неиспользуемую производственную мощность В соответствии с изменениями Закона о рынке электроэнергии с 2026 года для производителей электроэнергии вводится плата за неиспользуемую производственную мощность, то есть плата за недоиспользование, сообщило предприятие Elektrilevi.

Линии электропередач. Фото иллюстративное.

Foto: Andras Kralla

Принятые Рийгикогу в 2023 году и уточненные в 2025 году поправки к Закону о рынке электроэнергии предусматривают, что производители электроэнергии обязаны использовать не менее 95% согласованной в договоре мощности, подаваемой в сеть, передает rus.err.ee

Если производитель электроэнергии не достигает установленного законом уровня выработки, будет применяться плата в размере 38 евро в год за каждый неиспользуемый киловатт, к которой будет добавляться налог с оборота.

«Зарезервированные, но неиспользуемые мощности препятствуют эффективному использованию сети и ограничивают возможности и условия для новых подключений. Цель изменения – предотвратить удержание в электросети мощностей, которые фактически не используются. Это позволит оптимальнее распределить сетевые ресурсы и создаст возможности для новых подключений», – пояснил руководитель отдела инфраструктурных решений Elektrilevi Арди Ратассепп.

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Средства, полученные от платы за недоиспользование, Elektrilevi направит на покрытие инвестиций, связанных с увеличением пропускной способности своей сети.