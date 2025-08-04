Таллиннский аэропорт ночью приостановил работу

В ночь на понедельник работа Таллиннского аэропорта была временно нарушена в связи с нехваткой персонала.
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- Foto: Liis Treimann
Как сообщили в пресс-службе компании Air Traffic Services, с 2:00 до 5:00 ночи в воздушном пространстве над Таллинном и его окрестностями не оказывались услуги по управлению воздушным движением, передает rus.err.ee.
По заверению предприятия, сбой был вызван организационными причинами, прежде всего – недостатком дежурных авиадиспетчеров.
«Это стало результатом ряда неблагоприятных факторов при составлении графика работы, – пояснили в пресс-службе. – Инцидент был исключительным случаем».
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По предварительной информации, в указанный период не было запланировано крупных рейсов, и ситуация не привела к серьезным задержкам или отменам.
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