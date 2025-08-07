Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,19%295,87
  • OMX Riga0,03%915,88
  • OMX Tallinn−0,05%2 033,29
  • OMX Vilnius−0,16%1 204,84
  • S&P 5000,3%6 364,33
  • DOW 30−0,08%44 158,78
  • Nasdaq 0,83%21 345,27
  • FTSE 100−0,78%9 092,5
  • Nikkei 2250,65%41 059,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,09
  • 07.08.25, 13:46

В правительстве хотят смены руководителя Кассы здоровья

Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна считают, что проведение пышных летних дней Кассы здоровья – достаточный повод для замены руководителя учреждения.
Маргус Цахкна напомнил, что в 2008 году члены совета Больничной кассы (ныне – Касса здоровья) отказались от своих выплат.
  Маргус Цахкна напомнил, что в 2008 году члены совета Больничной кассы (ныне – Касса здоровья) отказались от своих выплат.
  • Foto: Liis Treimann
«Я считаю, что он должен уйти в отставку, но это не мое решение, не решение правительства – это решение совета, в который, помимо двух представителей правительства, входят еще четыре члена», – заявил Михал на пресс-конференции правительства.
Сейчас в фокусе

Каждый четвертый молодой человек сидит без работы. «Попал на практику невероятно случайно, через знакомого знакомых в тренажерном зале. До этого отправлял тонны CV, но позитивного фидбека не последовало», – рассказал ДВ практикант Cybertex Security.
Новости
  • 06.08.25, 12:49
«Наше поколение делает акцент на смысле и ценности работы, а не на отработке часов»
Выступающая против расширения порта Кунда Элис Рийспапп обнаружила, что волостная управа Виру-Нигула делала запросы в реестр, чтобы получить информацию о ее собственности. В ответ Рийспапп обратилась в Инспекцию по защите данных.
Новости
  • 06.08.25, 14:56
Любопытные чиновники получили выговор за чрезмерную слежку
По словам крупного собственника Pindi Kinnisvara Калева Роозивяли, никакой налоговой схемы тут нет.
Новости
  • 06.08.25, 08:52
Бюро недвижимости поделило бизнес на несколько частей
Налоговый департамент на такие дробления смотрит косо
На вершине мусорного кургана орудует тяжелый экскаватор. Когда он ворошит толщу мусорного пласта, из-под ковша вырываются клубы дыма.
Эпицентр
  • 06.08.25, 06:00
«Осторожно, горячо!» Дым без огня в Уйкала напоминает о нерешаемой проблеме Ида-Вирумаа
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Новости
  • 05.08.25, 16:58
Впечатляюще! Смотрите, как изменилась стоимость строительства за 5 лет
Министр социальных дел Кармен Йоллер (в центре).
Новости
  • 06.08.25, 11:53
Центристы требуют отставки министра соцдел на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья
Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.
Новости
  • 06.08.25, 16:43
Касса здоровья платит за новый офис более 60 000 евро в месяц
