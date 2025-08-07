В правительстве хотят смены руководителя Кассы здоровья

Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна считают, что проведение пышных летних дней Кассы здоровья – достаточный повод для замены руководителя учреждения.
- Маргус Цахкна напомнил, что в 2008 году члены совета Больничной кассы (ныне – Касса здоровья) отказались от своих выплат.
«Я считаю, что он должен уйти в отставку, но это не мое решение, не решение правительства – это решение совета, в который, помимо двух представителей правительства, входят еще четыре члена», – заявил Михал на пресс-конференции правительства.
Министр социальных дел Эстонии Кармен Йоллер (Партия реформ) созвала на пятницу, 8 августа, внеочередное заседание совета Кассы здоровья, передает rus.err.ee.
Лаане: СМИ преувеличили расходы
СМИ преувеличили расходы на пышные летние дни Кассы здоровья, заявил в интервью Äripäev глава учреждения Райн Лаане, но признал, что четкого потолка по бюджету действительно не устанавливалось.
Хотя договор аренды Кассы здоровья в одном из самых престижных деловых районов Таллинна скрыт от общественности на пять лет, база данных государственной бухгалтерии показывает, что учреждение платит арендодателю свыше 60 000 евро в месяц.
