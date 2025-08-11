E-Piim спорит с нидерландским партнером из-за миллионов. «Очень досадно»
E-Piim Tootmine в 2024 году удвоила выручку до 152 млн евро, а средняя зарплата сотрудников выросла почти наполовину. Однако с нидерландским партнером, участвовавшим в строительстве завода в Пайде, компания спорит в арбитраже из-за миллионов.
