Успешные госзакупки превратили промышленника с Сааремаа в «Деда Мороза» в Германии

«А вы знаете, что у нас тут есть эстонский дом?» – едва ли, войдя в мечеть городка Карс на самом востоке Турции, вы будете ждать такого вопроса. Но действительно, местные жители и по сей день хранят память об эстонских колонистах, которые в поисках лучшей жизни забрались за тысячи километров от Таллинна и оставили после себя в Карсе яркий след.