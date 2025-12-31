Успешные госзакупки превратили промышленника с Сааремаа в «Деда Мороза» в Германии

Основатель и руководитель сааремааского производителя маломерных судов Alunaut Марк Муру рассказал в интервью радио Äripäev, что победы в госзакупках в Нидерландах и Германии позволили промышленной компании сохранить высокий темп работы.
- Для предпринимателя Марка Муру год выдался удачным – со склада были распроданы даже демонстрационные катера.
- Foto: Epp Hunt
В конце года, в декабре, Муру несколько раз лично побывал в земле Шлезвиг-Гольштейн – в Киле и Гамбурге, чтобы передать местным клиентам готовую продукцию – специализированные катера. Суда передаются заказчикам на входящих в комплект прицепах, поэтому доставка, с одной стороны, обходится недорого, а с другой – клиенту в любом случае необходимо провести обучение.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Европейская комиссия во вторник предложит изменить законы, которые запрещали продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.
«А вы знаете, что у нас тут есть эстонский дом?» – едва ли, войдя в мечеть городка Карс на самом востоке Турции, вы будете ждать такого вопроса. Но действительно, местные жители и по сей день хранят память об эстонских колонистах, которые в поисках лучшей жизни забрались за тысячи километров от Таллинна и оставили после себя в Карсе яркий след.
Германия инвестирует в экономику миллиарды евро. В ряде сфер от стимулирующего пакета могут выиграть и эстонские экспортеры, рассказала макроаналитик LHV Трийну Тапвер.
В рейтинге 20 фондовых рынков мира, показавших лучшие результаты в этом году, половину индексов составляют европейские.
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.