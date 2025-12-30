Деловые ведомости
Тренд на европейской бирже очевиден, но есть и сюрпризы

Европейский рынок в этом году удивил многих инвесторов, продемонстрировав рост выше своих средних исторических показателей. Несомненно, оборонная промышленность сыграла в этом важную роль, однако в списке двух первых победителей акций компаний этого сектора нет.
В первую десятку лучших европейских акций в 2025 году попали сразу несколько компаний, связанных с оборонной промышленностью, но не менее впечатляющие результаты продемонстрировал и другой, неожиданный, сектор.
  В первую десятку лучших европейских акций в 2025 году попали сразу несколько компаний, связанных с оборонной промышленностью, но не менее впечатляющие результаты продемонстрировал и другой, неожиданный, сектор.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 этот год заканчивает с ростом выше 16%, при своей средней доходности за последние 5 лет около 11%. За более длительный период средняя доходность индекса составляет уже менее 10%.
Именно в слабой доходности индекса с начала нового тысячелетия некоторые видят причины нынешнего роста. Отставание Stoxx Europe 600 за этот период от общих мировых рынков становилось все внушительнее, поэтому было лишь вопросом времени, когда индекс начнет отыгрывать эти потери.
Другие указывают на общие рыночные тенденции, на фоне которых рост европейских котировок выглядит даже не столь впечатляющим. Например, южнокорейский Kospi в 2025 году вырос более чем на 75%.

Разумеется, нельзя не отметить рост инвестиций в оборонную промышленность в Европе. Этот тренд заметен как в небольших странах, таких как Эстония, так и в крупнейших экономиках – например, в Германии, которая даже отказалась от потолка государственного долга с целью увеличения инвестиций.
Однако главные герои индекса Stoxx Europe 600 очередной раз намекают на то, что рынок может быть движим очень разными силами. И даже технологические компании, которые в значительной степени определяли происходящее на рынке США, в Европе не сыграли определяющей роли.
Сектор, который всегда может сильно удивить
Биотехнологические компании, особенно с небольшой капитализацией, способны демонстрировать однодневный рост на сотни или падения на десятки процентов. Именно это и произошло с главной звездой европейского рынка в 2025 году французской компанией Abivax, стоимость которой с 500 миллионов в начале года выросла до 9 миллиардов. Таким образом цена акции компании за год продемонстрировала рост более чем в 1500%.
Столь стремительный взлет был обусловлен позитивными результатами III фазы клинических испытаний препарата obefazimod для лечения язвенного колита и воспалительных болезней кишечника, а также последующими спекуляциями о возможном выкупе компании крупными фармацевтическими гигантами.
Более того, из-за стремительного роста цены акции Abivax она была добавлена в ряд индексов, в частности в индексы Nasdaq Biotechnology и Stoxx Europe 600, что также увеличило спрос на акции со стороны фондов.
Спрос на драгметаллы сделал свое дело
Вторая акция европейской компании отстает по доходности от лидера на сотни процентов. В то же время в британском индексе FTSE 100 она заняла лидирующую позицию.

Речь о горнодобывающей компании Fresnilo, цена акции которой в уходящем году выросла на более чем 400%. Причиной такого успеха стал рост цен на драгоценные металлы – золото и серебро, на добыче которых компания и специализируется.
Например, цена на серебро, которое является основным направлением Fresnilo, с начала года выросла почти на 160%.
Оборонный сектор – в лидерах
Но, надо признать, что несмотря на то, что первые две позиции достались компаниям, которые никак не связаны с военной индустрией, значительная часть в первой десятке компаний, чьи акции больше всего выросли в Европе в этом году, преимущественно так или иначе связаны с военной индустрией.
Третьим героем уходящего года стал немецкий холдинг Thyssenkrupp, дочерние предприятия которого преимущественно работают в промышленном секторе, занимаясь строительством и обслуживанием различных машин, включая высокоскоростные поезда, лифты и суда.
Однако главным драйвером цены акции Thyssenkrupp стала ее дочернее предприятие TKMS, которая производит военно-морские системы, корабли и подводные лодки. В этом случае ставка на оборонную промышленность Европы сработала.
Более того, в октябре этого года TKMS также была отдельно выведена на биржу через IPO акций. Но если акции TKMS после выхода на биржу торгуются в минусе, то вот акции холдинга Thyssenkrupp с начала года выросли почти на 200%.
Следом идет испанская технологическая компания Indra Sistemas, которая благодаря крупным государственным контрактам и заказам от других институтов выросла настолько, что была включена в европейский индекс Stoxx Europe 600, где благодаря росту акции на 177% за год сразу заняла четвертую строчку.

Акции известного немецкого производителя вооружения Rheinmetall выросли с начала года на почти 160%, что гарантировало компании в индексе Stoxx Europe 600 почетное пятое место. Более того, этим летом акции Rheinmetall вошли и в более мощный индекс Stoxx Europe 50, сместив там производителя Gucci компанию Kering.
Общий же индекс Stoxx Europe 600 в этом году пополнился еще одной компаний из оборонного сектора. Акции британского холдинга Bobcock, который специализируется на строительстве военных кораблей и предоставлении других услуг военного назначения, в этом году выросли на почти 150%. Это обеспечило компании место в европейском индексе сразу на достойной седьмой позиции.
Банковский сектор удивил
Но надо отдать должное и банковскому сектору, который в этом году в Европе тоже демонстрировал невероятные результаты. Акции 12 крупных европейских банков выросли примерно в два раза. Среди них два попали в европейский индекс летом этого года: английский Lion Finance Group и польский mBank.
В десятку индекса Stoxx Europe 600 попали французский Societe Generale и немецкий Commerzbank, испанскому Santander не хватило лишь пары процентов, чтобы тоже попасть в первую десятку.
В конце декабря индекс вновь обновил список компаний. Акции одного нового члена индекса, польской технологической компании Asseco Poland, которая специализируется на работе с банковским и финансовым секторами, с начала года выросли на 140%. А акции британской компании Airtel Africa, которая предоставляет телекоммуникационные услуги и услуги мобильных денег в 14 странах Африки, выросли на более чем 200%. Достойные новые члены индекса Stoxx Europe 600.
Компания 
Цена акции (на 30.12.25) 
Изменение цены с начала года 
Abivax116 €1493%
Fresnillo33,88 £422%
Thyssenkrupp9,27 €189%
Indra Sistemas48,62 €183%
Rheinmetall1561 €158%
Societe Generale69,4 €156%
Bobcock12,4 £146%
KGHM Polska Miedz280,8 €139%
Emeis14,46 €138%
Commerzbank36,1 €132%
