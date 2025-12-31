Запрет США на поставку дронов раздражает эстонского предпринимателя: пострадают и наши производители
Решение США запретить продажу дронов и их компонентов, произведенных за рубежом, недальновидно и наносит ущерб развитию дроновой отрасли, считает операционный руководитель интернет-магазина droon.ee и компании Meridein Эдуард Вайну.
Оборонная промышленность Эстонии разнообразна: есть желание строить как бункеры, так и дроны. Какие-то компании уже испытали свою продукцию в бою и утверждают, что готовы начать массовое производство, если война дойдет до Эстонии. Другие же пока только пытаются заинтересовать Силы обороны.