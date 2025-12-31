Деловые ведомости
Запрет США на поставку дронов раздражает эстонского предпринимателя: пострадают и наши производители

Решение США запретить продажу дронов и их компонентов, произведенных за рубежом, недальновидно и наносит ущерб развитию дроновой отрасли, считает операционный руководитель интернет-магазина droon.ee и компании Meridein Эдуард Вайну.
Эдуард Вайну и ранее критиковал попытки «отсечь» Китай в контексте развития дроновой отрасли.
