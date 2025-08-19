Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%297,4
  • OMX Riga1,24%914,78
  • OMX Tallinn−0,59%2 024,38
  • OMX Vilnius0,13%1 219,5
  • S&P 500−0,01%6 449,15
  • DOW 30−0,08%44 911,82
  • Nasdaq 0,03%21 629,77
  • FTSE 1000,31%9 185,73
  • Nikkei 225−0,38%43 546,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,35
  • 19.08.25, 11:09

Встреча Украины и США: европейские лидеры поддержали Зеленского

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с европейскими лидерами, президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, состоявшуюся в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, как «очень плодотворную» и заявил по итогам саммита о начале подготовки переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
В свою очередь европейские лидеры и президент Украины остались довольны тем, что США выразили готовность участвовать в предоставлении Киеву гарантий безопасности, передает DW.
Трамп о гарантиях безопасности для Украины
После переговоров в Белом доме Дональд Трамп указал, что речь на них шла о гарантиях безопасности для Украины, «которые будут предоставлены европейскими странами при координации с США».

Статья продолжается после рекламы

Как рассказал американский лидер в своей соцсети Truth Social, вице-президент США Джеймс Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Стивен Уиткофф займутся теперь подготовкой встречи Путина и Зеленского «в месте, которое будет определено» позже. После этой встречи пройдут трехсторонние переговоры с участием российского и украинского лидеров, а также его самого, следует из поста Трампа.
  • Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Мерц об итогах саммита по Украине в Вашингтоне
Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его ожидания от саммита в Вашингтоне не просто оправдались, а «превзошли себя». На пресс-конференции по итогам этого мероприятия он указал, что встреча между Путиным и Зеленским должна состояться в течение ближайших двух недель.
Перечисляя четыре основные послания саммита, Мерц отметил, что итогом долгих и интенсивных дискуссий в Белом доме стало то, что «США готовы дать гарантии безопасности и координировать их вместе с европейцами».
Вопрос о территориальных уступках Украины
Что касается возможных территориальных уступок Киева, то, говоря на эту тему, канцлер ФРГ подчеркнул, что возможный отказ Украины от Донбасса по масштабам был бы сопоставим с отказом США от территории Флориды. «Суверенное государство не может принимать такие решения просто так. Это решение, которое украинцы должны сами принять в ходе переговоров», – указал он. Во время встречи европейских лидеров с Трампом и Зеленским тема отказа Украины от территорий в пользу России не поднималась, уточнил Фридрих Мерц.
Кроме прочего, глава правительства ФРГ рассказал, что 19 августа состоится видеоконференция членов так называемой «коалиции желающих» оказывать поддержку Украине с участием 30 государств. В тот же день пройдет внеочередное заседание Совета ЕС, на котором участники саммита в Вашингтоне поделятся его итогами.
  • Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Зеленский готов к переговорам с Путиным «без условий»

Статья продолжается после рекламы

Владимир Зеленский назвал «большим шагом вперед» заявление Трампа о готовности США участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности после войны. По его словам, детали этих гарантий должны быть выработаны в течение десяти дней. Среди прочего Киев хотел бы получить в их рамках финансовую помощь, которая пойдет в том числе на поддержку экономики и закупку в США оружия, подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что готов на личную встречу с Владимиром Путиным и не будет настаивать на прекращении огня как условии для ведения переговоров о мире.
Кроме того, Зеленский сообщил о готовности Трампа помочь организовать с РФ обмен пленными по принципу «всех на всех». В этом обмене, по словам украинского лидера, примут участие не только военные, но и о гражданские лица, журналисты, политзаключенные.
Что касается «вопроса территорий», то Зеленский заявил в Вашингтоне, что такие деликатные вопросы он будет обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.
