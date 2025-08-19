Встреча Украины и США: европейские лидеры поддержали Зеленского

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с европейскими лидерами, президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, состоявшуюся в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, как «очень плодотворную» и заявил по итогам саммита о начале подготовки переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
- Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
- Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
В свою очередь европейские лидеры и президент Украины остались довольны тем, что США выразили готовность участвовать в предоставлении Киеву гарантий безопасности, передает DW.
Трамп о гарантиях безопасности для Украины
После переговоров в Белом доме Дональд Трамп указал, что речь на них шла о гарантиях безопасности для Украины, «которые будут предоставлены европейскими странами при координации с США».
Статья продолжается после рекламы
Как рассказал американский лидер в своей соцсети Truth Social, вице-президент США Джеймс Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Стивен Уиткофф займутся теперь подготовкой встречи Путина и Зеленского «в месте, которое будет определено» позже. После этой встречи пройдут трехсторонние переговоры с участием российского и украинского лидеров, а также его самого, следует из поста Трампа.
- Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Мерц об итогах саммита по Украине в Вашингтоне
Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его ожидания от саммита в Вашингтоне не просто оправдались, а «превзошли себя». На пресс-конференции по итогам этого мероприятия он указал, что встреча между Путиным и Зеленским должна состояться в течение ближайших двух недель.
Перечисляя четыре основные послания саммита, Мерц отметил, что итогом долгих и интенсивных дискуссий в Белом доме стало то, что «США готовы дать гарантии безопасности и координировать их вместе с европейцами».
Вопрос о территориальных уступках Украины
Что касается возможных территориальных уступок Киева, то, говоря на эту тему, канцлер ФРГ подчеркнул, что возможный отказ Украины от Донбасса по масштабам был бы сопоставим с отказом США от территории Флориды. «Суверенное государство не может принимать такие решения просто так. Это решение, которое украинцы должны сами принять в ходе переговоров», – указал он. Во время встречи европейских лидеров с Трампом и Зеленским тема отказа Украины от территорий в пользу России не поднималась, уточнил Фридрих Мерц.
Кроме прочего, глава правительства ФРГ рассказал, что 19 августа состоится видеоконференция членов так называемой «коалиции желающих» оказывать поддержку Украине с участием 30 государств. В тот же день пройдет внеочередное заседание Совета ЕС, на котором участники саммита в Вашингтоне поделятся его итогами.
- Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Зеленский готов к переговорам с Путиным «без условий»
Статья продолжается после рекламы
Владимир Зеленский назвал «большим шагом вперед» заявление Трампа о готовности США участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности после войны. По его словам, детали этих гарантий должны быть выработаны в течение десяти дней. Среди прочего Киев хотел бы получить в их рамках финансовую помощь, которая пойдет в том числе на поддержку экономики и закупку в США оружия, подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что готов на личную встречу с Владимиром Путиным и не будет настаивать на прекращении огня как условии для ведения переговоров о мире.
Кроме того, Зеленский сообщил о готовности Трампа помочь организовать с РФ обмен пленными по принципу «всех на всех». В этом обмене, по словам украинского лидера, примут участие не только военные, но и о гражданские лица, журналисты, политзаключенные.
Что касается «вопроса территорий», то Зеленский заявил в Вашингтоне, что такие деликатные вопросы он будет обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну в стране «практически немедленно», или же он может продолжить сражаться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ранним утром в понедельник, 18 августа.
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры прибудут 18 августа в Белый дом на переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, пишет DW.
На встрече на Аляске российский лидер Владимир Путин получил максимальные баллы, а президент США Дональд Трамп не получил ничего, хотя сам оценил встречу на десять баллов по десятибалльной шкале, заявил политический обозреватель Райво Варе.
Глава Белого дома хочет провести 22 августа трехсторонний саммит с президентами РФ и Украины, пишет Axios. Зеленский отказался отдать Путину Донецкую область, отмечает собеседник Reuters.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?