Назад 17.01.26, 07:00 Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад Сто лет назад однофамилец и коллега американского президента, застройщик Йоханнес Трумп вместе с другими воротилами бизнеса и политики мечтал создать под Таллинном город-сад с бассейнами и собственной трамвайной линией. Кем был бизнесмен и что осталось от его планов сегодня?

Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.

Foto: Коллаж Алены Ценно

Застройщик Йоханнес Трумп.

Foto: Aruküla ajalugu FB Едва перешагнув через сорокалетний рубеж, сын сельского портного, учившийся на столяра в Таллинне, Йоханнес Трумп сделался владельцем одного из самых шикарных домов столицы. В 1936 году архитектор-академист Александр Владовский спроектировал для его фирмы здание с квартирами и магазинами на лучшем отрезке Пярнуского шоссе, которое сам президент Константин Пятс видел парадной витриной подлинно эстонской столицы. Недаром за пару лет до того газета Päevaleht хвалила Трумпа, который «благодаря усердному стремлению вперед сумел приобрести недвижимое имущество». Йоханнес Трумп не был родственником нынешнего президента США Дональда Трампа, хотя его фамилия пишется точно так же. Зато он был тезкой и отчасти коллегой его предка – купца и домовладельца рубежа XVIII-XIX столетий с территории теперешней земли Рейнланд-Пфальц в Германии, тоже Йоханнеса Трумпа. Йоханнес – одно из традиционных семейных имен в немецко-американском клане Трампов. В Эстонии перед Второй мировой войной фамилия Трумп была распространена шире, чем сегодня. Например, база данных жителей Таллинна в 1920-1930-х годах содержит сведения о 35 ее носителях. Восемь Трумпов со всех концов Эстонии в период Второй мировой были принудительно призваны в Красную армию.

Статья продолжается после рекламы

Будущий строитель Йоханнес Трумп появился на свет в 1893 году в крохотной деревеньке Ярси, неподалеку от хутора Колувере в Харьюмаа. Его отец был сельским портным, но юноше было тесно в родной деревне – подростком он отправился осваивать столярное мастерство на технических вечерних курсах, а затем – в Таллиннском техническом училище. Уже в 15 лет он поступил на службу в плотницкую фирму A. Morelli, работавшую в Таллинне и Тарту и выполнявшую строительные заказы. В двадцать Трумп запустил свой первый бизнес, но из-за спада в строительном секторе, вызванном Первой мировой войной, вскоре был вынужден вернуться на службу. Он поработал на судостроительном заводе Беккера, затем – чертежником в только что основанном государственном Департаменте водных путей. Но самый ценный практический строительный опыт молодой специалист получил на службе в Строительном и жилищном департаменте Управления военного снабжения. Эта структура занималась в том числе строительством новых военных городков для эстонской армии и Кайтселийта, а также расселением ветеранов Освободительной войны. На службе в государственных ведомствах Трумп свел знакомство с государственной элитой своего времени. После отставки в 1924 году тридцатилетний застройщик учредил фирму собственного имени «Йоханнес Трумп» и начал брать частные и государственные заказы. Мой сосед премьер-министр После того как Освободительная война завершилась, ее герои получили от благодарной республики в том числе вполне материальные награды. Среди причин, толкавших эстонцев к борьбе, была не только абстрактная вера в идеалы свободы и независимости, но и, например, борьба за более справедливое распределение земли. Горячие новости 14.01.26, 06:00 На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем 14.01.26, 08:35 Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp 13.01.26, 12:04 «Мы сейчас где-то на 37-м километре»: убытки T1 – в прошлом, через пару лет центр выставят на продажу KM 07.01.26, 13:03 Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Железнодорожная станция Арукюла, 1937 год.

Foto: Aruküla ajalugu FB

Земельная реформа 1919 года позволила национализировать бывшие немецкие поместья, а затем раздать их в том числе ветеранам недавней войны. Мыза Арукюла, неподалеку от которой появился на свет Йоханнес Трумп, досталась Карлу Эйнбунду, который в 1918 году возглавил батальон, сформированный из учащихся старших классов средних школ Тарту (его историей отчасти вдохновлен популярный фильм «Имена в граните» ), а затем командовал 7-й батареей эстонского артиллерийского полка.

С наступлением мирных времен Эйнбунд вошел в политическую элиту новой Эстонии. В разные годы он занимал пост государственного контролера, спикера Рийгикогу и министра внутренних дел. От части военной награды в Арукюла – национализированного господского дома семьи фон Барановых, Эйнбунд отказался. Вместо этого мызу приспособили под школу. Зато герой войны принял от республики земельный участок в поселке и в 1925 году построил на нем семейный хутор Хеллема.

Проекты народного дома для города-сада Арукюла

Проект народного дома для города-сада Арукюла.

Foto: muis.ee Проект народного дома для города-сада Арукюла, вариант архитектора Александра Владовского.

Foto: muis.ee

Как дачный поселок Арукюла зародился еще в царские времена, благодаря открытию по просьбе фон Барановых железнодорожного полустанка неподалеку от мызы. Но именно Эйнбунд стал одним из идейных вдохновителей его превращения в город-сад с постоянным населением, самым известным жителем и патроном на государственном уровне.

Обновленный поселок из 136 участков был распланирован на государственной земле в 1926-1929 годах. Первыми землю в нем получили в том числе бывшие дачники из Саку, вынужденные покинуть свои прежние участки: их Эстония изъяла для военных нужд. В 1932 году было учреждено общество благоустройства города-сада – Aruküla Aedlinna Heakorra Selts. Фактически – это был орган местного самоуправления, ответственный за самый широкий круг вопросов, от расширения поселка и прокладки дорог до сбора пошлин и продажи вырубленного на территории леса. Возглавил общество бизнесмен Карл Йоакит, а Йоханнес Трумп стал одним из членов правления.

Статья продолжается после рекламы

3 fotot Аллея на улице Яама, центральной улице поселка, посаженная в 1935 году.

Foto: Алексей Шишкин

Его строительная контора в том числе брала подряды на возведение домов в поселке, один из которых предназначался для самого застройщика и его семьи. Ведущую роль Трумпа подтверждает и то, что известны случаи, когда правление Aruküla Aedlinna Heakorra Selts заседало на его квартире. Юбилейный сборник поселка называет Трумпа сооснователем современного Арукюла.

Карл Эйнбунд, в 1935 году принявший новое имя Каарел Ээнпалу, формально держался в стороне от управления поселком, не входя в его правление. На предвоенные годы пришелся пик его политической карьеры: он успел побывать государственным старейшиной Эстонии, главой МВД, а в 1938-1939 годах – премьером страны. Несмотря на занятость, политик вдохновил соседей на посадку в 1935 году аллеи на центральной улице поселка, предлагал построить трамвайную линию от станции к дальним участкам города-сада. Он же помог с финансами и землей для строительства народного дома.

Семья Эйнбунд-Ээнпалу.

Foto: muis.ee

Жена Ээнпалу Линда была неформальным лидером женщин Арукюла. Семья премьера, постоянно проживавшего на хуторе близ поселка, задавала образец «национально эстонского» образа жизни. Кроме того, такое соседство делало город-сад центром притяжения для деловой, культурной и политической элиты.

К концу 1930-х годов был готов план расширения поселка более чем вдвое, новые участки планировалось продавать к югу от бывшей мызы фон Барановых. А в сосновом бору проектировался даже открытый бассейн для жителей. Если бы план был воплощен, подрядная контора Трумпа на долгие годы была бы обеспечена работой, а сам Арукюла стал бы более камерной альтернативой разросшемуся Нымме.

Дома 1920-1930 годов, эпохи города-сада, в поселке Арукюла

Большая выгода благодаря коллектору

Помимо застройки Арукюла, крупный и успешный проект Йоханнес Трумп воплотил и в самой столице в 1936-1937 годах. Таллиннские власти снесли старые деревянные дома на четной стороне одной из главных таллиннских улиц – Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до улицы Тынисмяги. Это пришлось сделать, чтобы проложить новый канализационный коллектор и расширить проезжую часть для машин и трамвая. Те, кто успел вовремя выкупить освободившиеся участки, вскоре озолотились. Одним из тех, кто сумел воспользоваться заманчивой инвестиционной возможностью, стал как раз Йоханнес Трумп.

Новый дом он заказал архитектору Александру Владовскому, одному из лидеров русской общины тогдашней Эстонии. С его творчеством он уже был знаком по Арукюла – Владовский был автором одного из проектов народного дома для поселка под соснами. К тому же оба сотрудничали с государственной строительной компанией Ehitaja и ее шефом, Константином Зереном, всесильным в ту пору в эстонском строительном секторе чиновником и бизнесменом.

Читать еще 15.08.25, 06:00 Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению Вот как писала о стройках на Пярнуском шоссе газета Tallinna Post в начале 1938 года: «Там за короткое время и возник новый, по-настоящему столичный квартал. Все эти дома – каменные, пятиэтажные... Бросается в глаза в этом квартале и дом Трумпа № 28, который, хотя в целом и вписывается в общий характер застройки, все же выделяется своей представительностью, придаваемой ему пилястрами».

Статья продолжается после рекламы

Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались просторные квартиры, в одной из которых поселился сам Трумп с семьей. В тот же дом предприниматель перенес и свою строительную контору.

Дом Трумпа под номером 28 в новом столичном квартале на Пярнуском шоссе в 1938 году.

Foto: Ajapaik Та же газета Tallinna Post констатирует, что проекты в этом квартале оказались для столичных дельцов великолепным вложением. Во многом благодаря тому, что в этой части города строители новых каменных домов, заложенных не позднее 1936-го, пользовались государственной льготой – освобождением от налога на недвижимость сроком на четыре года: «Любопытно при этом, что получателями льготы стали лишь дома, расположенные по правой стороне улицы... Из бесед со специалистами выясняется, что для домовладельцев этого района строительство домов было во всех отношениях выгодным. Налог на недвижимость равняется примерно одному месячному доходу от аренды всего дома. В среднем такие дома приносят 15 000-32 000 крон арендного дохода в год. Налог на недвижимость за четыре года – сумма весьма значительная, которая теперь остается в кармане домовладельцев. На эти деньги уже можно построить новый дом где-нибудь на рабочей окраине». Но застройщику недолго выпало наслаждаться успехом и богатством. С началом советской оккупации Эстонии его имущество было национализировано. Не воплощенными остались масштабные строительные проекты, в том числе расширение города-сада Арукюла в два с лишним раза, запроектированное в 1939 году. Сам Трумп с семьей был сначала депортирован в РСФСР, а в 1942 году осужден к ссылке на 5 лет как «лицо, оставление которого в данной местности признается судом общественно опасным». Он умер в сибирском лагере НКВД «Востурллаг» 13 июня 1943 года. Супруга Трумпа Анетте и сын Йоханнес-младший вернулись в Эстонию из ссылки в 1947 году, но в 1950-м были высланы повторно. Окончательно освобождены они были только в хрущевскую оттепель в 1956 году. После восстановления независимости Эстонии и здание на Пярнуском шоссе, 28, и семейный дом в Арукюла были возвращены потомкам бизнесмена.