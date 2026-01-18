Назад 18.01.26, 10:58 Глава Elenger: рынок будет переполнен СПГ, цена на газ снизится Глава Elenger Маргус Каазик прогнозирует динамику цен на газ в ближайшие годы и отмечает, что стоимость постепенно возвращается к уровням, на которых она держалась много лет назад.

Глава Elenger Маргус Каазик формулирует предпосылки, которые делают снижение цен на газ в долгосрочной перспективе вполне ожидаемым.

Foto: Tanel Meos

В декабрьском выпуске радиопередачи «Energiatund» Каазик также дал прогноз на цену газа в текущем зимнем сезоне. По его словам, она, скорее всего, останется ниже уровня прошлой зимы. «Прогнозы говорят, что цена должна остаться ниже 30 евро за мегаватт-час».