Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 18.01.26, 10:58

Глава Elenger: рынок будет переполнен СПГ, цена на газ снизится

Глава Elenger Маргус Каазик прогнозирует динамику цен на газ в ближайшие годы и отмечает, что стоимость постепенно возвращается к уровням, на которых она держалась много лет назад.
Глава Elenger Маргус Каазик формулирует предпосылки, которые делают снижение цен на газ в долгосрочной перспективе вполне ожидаемым.
  • Глава Elenger Маргус Каазик формулирует предпосылки, которые делают снижение цен на газ в долгосрочной перспективе вполне ожидаемым.
  • Foto: Tanel Meos
В декабрьском выпуске радиопередачи «Energiatund» Каазик также дал прогноз на цену газа в текущем зимнем сезоне. По его словам, она, скорее всего, останется ниже уровня прошлой зимы. «Прогнозы говорят, что цена должна остаться ниже 30 евро за мегаватт-час».
Новости
  • 13.01.26, 12:56
Израильские компании осенью начнут строить в Нарве новую электростанцию для Enefit Industry
Нарвская горуправа сообщила, что газовую электростанцию для Enefit Industry будут строить израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd. Проект предусматривает использование газовых двигателей Jenbacher: станция будет вырабатывать электроэнергию и позволит использовать для нужд города отработанное тепло.
Новости
  • 30.09.25, 18:28
Три предприятия получат от государства 44 млн евро
В рамках меры поддержки крупных инвестиций государство одобрило заявки трех предприятий, которым будет выделено в общей сложности 44 млн евро, пишет ERR.
Новости
  • 16.07.25, 14:30
Руководитель Elenger о теневом газовом бизнесе: похоже, это простое мошенничество с сертификатами
Европейский Союз хоть и вводит санкции против российской энергетики, но, с другой стороны, Россия оказывает сильнейшее давление, чтобы запрещенную энергию все же продавать в Европу, комментирует возможное мошенничество глава Elenger и председатель правления Союза газовых предприятий Эстонии Маргус Каазик в передаче «Energiatund».
Новости
  • 11.02.25, 16:39
Цена на газ достигла двухлетнего пика. «Такая ситуация очень необычна»
Цена на газ в Европе поднялась до двухлетнего максимума, превысив 58 евро за мегаватт-час; последний раз этот уровень наблюдался в январе 2023 года.
  • KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

1
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
2
Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
3
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
4
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
5
Новости
  • 16.01.26, 08:31
Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»
Часть бизнеса продолжится в новой фирме
6
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли

Новости
  • 18.01.26, 12:19
Трамп угрожает Европе пошлинами, если сделка по Гренландии не найдет поддержки
«На кону мир во всем мире»
ТОП
  • 18.01.26, 11:39
Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний
Новости
  • 18.01.26, 10:58
Глава Elenger: рынок будет переполнен СПГ, цена на газ снизится
Новости
  • 17.01.26, 15:39
JPMorgan готовится к крупнейшему за десятилетие всплеску на рынке слияний и поглощений в Европе
Волна сделок может дойти и до Эстонии
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Новости
  • 17.01.26, 13:02
Франция обсуждает возможность выхода из НАТО из-за США
Mнения
  • 17.01.26, 12:13
Сирье Потисепп: исчезновение «налогового горба» даст лишь краткосрочный психологический эффект
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли

Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Начавшие предпринимательскую деятельность в 18 лет одноклассники Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп рассказали, что поначалу близкие не верили в их бизнес-идею.
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
Биржа
  • 17.01.26, 06:00
Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла
В случае сбоя в передаче данных о потреблении расчеты делаются на основе прогнозируемого объема энергии.
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
Для того чтобы дела у эстонской пищевой промышленности пошли лучше, потребитель должен снова начать отдавать предпочтение местным продуктам, считает Сирье Потисепп.
Mнения
  • 17.01.26, 12:13
Сирье Потисепп: исчезновение «налогового горба» даст лишь краткосрочный психологический эффект
С критикой Североатлантического альянса неоднократно выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.
Новости
  • 17.01.26, 13:02
Франция обсуждает возможность выхода из НАТО из-за США
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

