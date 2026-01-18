Глава Elenger: рынок будет переполнен СПГ, цена на газ снизится

Глава Elenger Маргус Каазик формулирует предпосылки, которые делают снижение цен на газ в долгосрочной перспективе вполне ожидаемым.
Foto: Tanel Meos
В декабрьском выпуске радиопередачи «Energiatund» Каазик также дал прогноз на цену газа в текущем зимнем сезоне. По его словам, она, скорее всего, останется ниже уровня прошлой зимы. «Прогнозы говорят, что цена должна остаться ниже 30 евро за мегаватт-час».
Нарвская горуправа сообщила, что газовую электростанцию для Enefit Industry будут строить израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd. Проект предусматривает использование газовых двигателей Jenbacher: станция будет вырабатывать электроэнергию и позволит использовать для нужд города отработанное тепло.
Европейский Союз хоть и вводит санкции против российской энергетики, но, с другой стороны, Россия оказывает сильнейшее давление, чтобы запрещенную энергию все же продавать в Европу, комментирует возможное мошенничество глава Elenger и председатель правления Союза газовых предприятий Эстонии Маргус Каазик в передаче «Energiatund».