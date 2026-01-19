Спасательный круг для Porto Franco: Bolt планирует перенести штаб-квартиру к морю

Для Porto Franco, столкнувшегося с проблемами финансирования из-за уголовного дела Хиллара Тедера и Центристской партии, Bolt с его 1300 сотрудниками станет благословением: благодаря сильному якорному арендатору владелец Раунo Тедер сможет наконец завершить строительство проекта у Адмиралтейского бассейна.
Критерии и цели распределения чрезвычайных кризисных кредитов и поручительств на сумму около одного миллиарда евро, выделенного фонду KredEx в рамках дополнительного государственного бюджета на 2020 год, были расплывчатыми, считает Госконтроль. Далее приводим обзор Госконтроля в полном объеме: