Спасательный круг для Porto Franco: Bolt планирует перенести штаб-квартиру к морю

Критерии и цели распределения чрезвычайных кризисных кредитов и поручительств на сумму около одного миллиарда евро, выделенного фонду KredEx в рамках дополнительного государственного бюджета на 2020 год, были расплывчатыми, считает Госконтроль. Далее приводим обзор Госконтроля в полном объеме: