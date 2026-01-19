Назад 19.01.26, 16:08 Spotify повышает цены в США, Эстонии и Латвии Стриминговый сервис Spotify объявил о повышении стоимости подписки Premium в США, а также в Эстонии и Латвии. Об этом компания сообщила в официальной публикации в своем блоге.

Иллюстративное фото.

Foto: Jess Rodriguez

В США цена подписки вырастет на один доллар – с 11,99 до 12,99 доллара в месяц, новые тарифы будут применяться уже к февральским счетам. В Эстонии и Латвии стоимость Premium увеличится до 11,99 евро в месяц, передает Ärileht.

Пользователи в ближайшее время получат уведомления по электронной почте, где будет указано, что повышение цен необходимо для того, «чтобы и впредь предоставлять качественный пользовательский сервис».

Ранее Spotify уже повышал стоимость Premium в США: в июле 2023 года цена выросла до 10,99 доллара, а в июне 2024 года – до 11,99 доллара в месяц. Несмотря на сильные финансовые результаты за третий квартал, прогноз по выручке за четвертый квартал и ожидания по числу Premium-подписчиков оказались ниже оценок аналитиков.