Spotify повышает цены в США, Эстонии и Латвии

Стриминговый сервис Spotify объявил о повышении стоимости подписки Premium в США, а также в Эстонии и Латвии. Об этом компания сообщила в официальной публикации в своем блоге.
В США цена подписки вырастет на один доллар – с 11,99 до 12,99 доллара в месяц, новые тарифы будут применяться уже к февральским счетам. В Эстонии и Латвии стоимость Premium увеличится до 11,99 евро в месяц, передает Ärileht.
Пользователи в ближайшее время получат уведомления по электронной почте, где будет указано, что повышение цен необходимо для того, «чтобы и впредь предоставлять качественный пользовательский сервис».
Ранее Spotify уже повышал стоимость Premium в США: в июле 2023 года цена выросла до 10,99 доллара, а в июне 2024 года – до 11,99 доллара в месяц. Несмотря на сильные финансовые результаты за третий квартал, прогноз по выручке за четвертый квартал и ожидания по числу Premium-подписчиков оказались ниже оценок аналитиков.
