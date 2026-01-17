Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли

Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Foto: Liis Treimann
В четвертом квартале прошлого года TKM Grupp получила 239,2 млн евро выручки – на 6,8% меньше, чем годом ранее. Годовая выручка составила 919,6 млн евро, снизившись на 2,6%. Прибыль упала заметнее: до налогообложения в четвертом квартале она составила 8,3 млн евро, а за весь год – 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в биржевом сообщении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Верховный суд Латвии в понедельник вынес окончательное решение, оставив в силе штраф, наложенный на TKM Grupp и ее дочернюю компанию KIA Auto. Таким образом завершился начавшийся в 2014 году спор с латвийским Советом по конкуренции.
Покупатели розничных магазинов очень чувствительны к ценам, а потребительская уверенность находится на рекордно низком уровне, что особенно проявилось в сентябре, рассказал руководитель биржевой компании TKM Grupp Рауль Пуусепп.