  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  17.01.26, 11:18

Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли

Несмотря на прибыль во всех бизнес-сегментах в четвертом квартале, выручка и прибыль Tallinna Kaubamaja Grupp за 2025 год заметно снизились.
Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
  • Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
  • Foto: Liis Treimann
В четвертом квартале прошлого года TKM Grupp получила 239,2 млн евро выручки – на 6,8% меньше, чем годом ранее. Годовая выручка составила 919,6 млн евро, снизившись на 2,6%. Прибыль упала заметнее: до налогообложения в четвертом квартале она составила 8,3 млн евро, а за весь год – 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в биржевом сообщении.
