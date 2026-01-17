Назад 17.01.26, 11:18 Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли Несмотря на прибыль во всех бизнес-сегментах в четвертом квартале, выручка и прибыль Tallinna Kaubamaja Grupp за 2025 год заметно снизились.

Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Foto: Liis Treimann

В четвертом квартале прошлого года TKM Grupp получила 239,2 млн евро выручки – на 6,8% меньше, чем годом ранее. Годовая выручка составила 919,6 млн евро, снизившись на 2,6%. Прибыль упала заметнее: до налогообложения в четвертом квартале она составила 8,3 млн евро, а за весь год – 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в биржевом сообщении.