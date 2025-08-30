В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)

Находящийся в Старом городе Таллинна Parrot Resto & Bar объявил о закрытии с сентября.
Об этом представители бара сообщили на своей странице в Facebook:
«Parrot парил высоко и ярко 8 лет и 3 месяца – это путешествие было настоящими американскими горками. Мы благодарны каждому замечательному члену команды и всем гостям, которые пришли насладиться нашей едой, напитками и атмосферой».
В Facebook также упоминается, что бар выставлен на продажу.
До 2023 года Parrot Resto & Bar принадлежал бывшей жене высокопоставленного московского чиновника Татьяне Ликсутовой (ныне – Росэ).
В 2023 году же Росэ избавилась от доли в ресторане в ресторане Gianni, а также продала 100% компании MiniBar OÜ, владеющей баром Parrot в Cтаром городе.
Оборот MiniBar OÜ в 2024 году составил 725 тысяч евро, а убыток – 79 тысяч евро.
