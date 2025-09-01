Деловые ведомости
  01.09.25, 15:57

Самолет фон дер Ляйен пострадал от глушения GPS-сигнала. Подозревают Россию

Самолет председательницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся в Болгарии с проблемами из-за глушения сигнала GPS-навигации, в котором подозревают Россию. Об этом в понедельник, 1 сентября, заявила представительница ЕК Арианна Подеста, подтвердив сообщение СМИ.
После Болгарии и Польши глава Еврокомиссии прилетела в Литву, где вместе с президентом страны Гитанасом Науседой на вертолете облетела границу с Беларусью.
  • Foto: Scanpix
«Мы действительно можем подтвердить, что глушение GPS-сигнала имело место, – цитирует ее слова агентство AP. – Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это произошло из-за явного вмешательства со стороны России». Подеста подчеркнула, что самолет фон дер Ляйен успешно приземлился в аэропорту болгарского города Пловдив и глава ЕК продолжит свое турне. Ожидается, что в 14.30 по Гринвичу она даст пресс-конференцию в Румынии, передает DW.
Первой о глушении сигнала GPS на самолете фон дер Ляйен в Болгарии рассказала газета Financial Times. По ее данным, из-за этого пилотам самолета при посадке в Пловдиве пришлось использовать бумажные карты. Управление воздушного движения Болгарии подтвердило, что такой инцидент действительно имел место. В ведомстве добавили, что с начала полномасштабной войны в Украине случаи глушения GPS-сигнала участились. О том же заявляют и европейские страны, граничащие с Россией в регионе Балтийского моря.
Глава Еврокомиссии назвала Путина «хищником»

Урсула фон дер Ляйен проводит турне по восточноевропейским странам ЕС, в том числе непосредственно граничащим с Россией и Беларусью. В Польше она и премьер-министр страны Дональд Туск посетили погранпост в приграничном городе Крынки и обсудили укрепление восточной границы ЕС, в том числе с использованием нового оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро.
При этом фон дер Ляйен назвала Путина «хищником», которого «можно сдержать только силой». «Поэтому нам необходимо действовать скоординированно, точно и быстро», – отметила она.
После Болгарии и Польши глава Еврокомиссии прилетела в Литву, где вместе с президентом страны Гитанасом Науседой на вертолете облетела границу с Беларусью.
Эстонию фон дер Ляйен посетила в прошедшую субботу, 30 августа.
Планы разместить европейские войска в Украине
31 августа в интервью Financial Times глава ЕК рассказала, что страны Европы разрабатывают «достаточно четкие планы» размещения военного контингента в Украине после завершения войны в качестве одной из гарантий безопасности для Киева. По словам фон дер Ляйен, для этого уже составлена «дорожная карта», которая включает поддержку США.
Она добавила, что Еврокомиссия в рамках гарантий безопасности Киеву намерена рассмотреть также новые источники финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). После мирного соглашения Киеву понадобится «достаточно большое количество солдат, которым нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное вооружение», и «очевидно, что ЕС придется участвовать в этом», заявила в беседе с FT Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз также продолжит оплачивать подготовку украинских военнослужащих после заключения мирного договора.
