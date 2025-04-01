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  • 01.04.25, 14:20

Таави Аас: если вам не нравятся ветряки, можете переехать в Йыгева

В Йыгева действуют серьезные, связанные с государственной обороной ограничения, поэтому ветряные парки, которые вызывают большое недовольство среди общества, там строить нельзя. Об этом рассказал в эфире передачи радио Äripäev старейшина волости Йыгева Таави Аас.
Старейшина волости Йыгева Таави Аас.
  • Старейшина волости Йыгева Таави Аас. Foto: Liis Treimann
Сейчас волость Йыгева ищет возможности привлечь новых жителей и предприятия. По словам Таави Ааса, хотя у разработчиков ветряных парков в Йыгева особо нет перспектив, для новых жителей, которые не хотят видеть ветряные парки рядом со своим домом, там достаточно места.
«Поскольку волость Йыгева практически полностью находится под государственными оборонными ограничениями, здесь никто не должен бояться, что однажды где-то неподалеку появятся ветряки», – пояснил Аас.
Как и в Йыгевамаа, в Валгамаа уменьшается численность населения. Сейчас там ведутся масштабные работы по сносу, которые должны вдохнуть в город новую жизнь, отметила старейшина волости Валга Моника Рогенбаум. В этом году волость Валга снесет четыре дома.
В эфире радио Äripäev старейшины волостей Йыгева и Валга рассказали, какие инвестиции запланированы в уездах и как решается проблема сокращения численности населения.
Taavi Aas: kellele tuulikud ei meeldi, saab elama tulla Jõgevale
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