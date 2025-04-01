Таави Аас: если вам не нравятся ветряки, можете переехать в Йыгева

В Йыгева действуют серьезные, связанные с государственной обороной ограничения, поэтому ветряные парки, которые вызывают большое недовольство среди общества, там строить нельзя. Об этом рассказал в эфире передачи радио Äripäev старейшина волости Йыгева Таави Аас.
- Старейшина волости Йыгева Таави Аас. Foto: Liis Treimann
Сейчас волость Йыгева ищет возможности привлечь новых жителей и предприятия. По словам Таави Ааса, хотя у разработчиков ветряных парков в Йыгева особо нет перспектив, для новых жителей, которые не хотят видеть ветряные парки рядом со своим домом, там достаточно места.
«Поскольку волость Йыгева практически полностью находится под государственными оборонными ограничениями, здесь никто не должен бояться, что однажды где-то неподалеку появятся ветряки», – пояснил Аас.
Как и в Йыгевамаа, в Валгамаа уменьшается численность населения. Сейчас там ведутся масштабные работы по сносу, которые должны вдохнуть в город новую жизнь, отметила старейшина волости Валга Моника Рогенбаум. В этом году волость Валга снесет четыре дома.
В эфире радио Äripäev старейшины волостей Йыгева и Валга рассказали, какие инвестиции запланированы в уездах и как решается проблема сокращения численности населения.
Taavi Aas: kellele tuulikud ei meeldi, saab elama tulla Jõgevale
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.
24 февраля, в 107-ю годовщину Эстонской республики, президент Эстонии Алар Карис выступил с речью в концертном зале «Эстония». Карис подчеркнул, что Эстонии необходимо найти новые решения и ресурсы для роста экономики, привнести в бизнес технологии и науку, и еще активнее инвестировать в национальную оборону.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.