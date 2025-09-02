Владельцы Jysk хотят приобрести тысячи гектаров леса в странах Балтии

Бизнесмен Маргус Линнамяэ, купивший вместе с руководителями Союза частных лесовладельцев (Eesti Erametsaliit) 10 000 гектаров леса у компании Toftani Metsandus, теперь полностью стал владельцем совместной компании.
Маргус Линнамяэ стал крупным лесовладельцем, приобретя вместе с бизнес-партнёрами участок, превышающий по площади остров Вормси, у бывшего владельца Toftan. Участники рынка подтверждают, что это крупнейшая лесная сделка за последние годы.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?