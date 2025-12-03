Topauto покупает у конкурента салоны Opel и Honda

Topauto хочет купить у Auto Bassadone автосалон в Rocca al Mare, где продаются и обслуживаются автомобили Honda, Opel и Citroën. В рамках сделки Topauto также получит право застройки, связанное с участком.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.