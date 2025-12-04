Назад 04.12.25, 06:00 Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы? В начале 2024 года инвестиционный фонд BaltCap закрыл сделку по покупке второй по размеру в Эстонии электросетевой компании VKG Elektrivõrgud, которая обеспечивает электричеством Нарву, Нарва-Йыэсуу и часть Силламяэ. На сетевой компании, переименованной в Viru Elektrivõrgud, при этом повис кредит в 9 млн евро. Бывший городской чиновник заподозрил, что это могло сказаться на тарифах.

Территория компаний Viru Energo и Viru Elektrivõrgud в Нарве.

Инвестиционный фонд владеет электросетями не напрямую. Доверительный фонд BaltCap Infrastructure Fund II полностью владеет компанией NRG HoldCo, та в свою очередь – компанией Viru Energo, и уже та – компанией Viru Elektrivõrgud, которая поставляет электроэнергию своим клиентам. В ходе покупки электросетей три эти компании в группе несколько раз переименовывались, буквально меняясь названиями друг с другом.

В годовом отчете NRG HoldCo за 2024 год фигурирует кредит на 9 016 339 евро, который эта компания получила от материнской компании Baltcap Infrastructure Fund II под 8% и почти такую же сумму (на тысячу меньше) дала в кредит дочерней компании Viru Elektrivõrgud SPV – но уже под 10%.

Viru Elektrivõrgud SPV – специальная компания, созданная для покупки электросетей и ликвидированная после слияния с Viru Elektrivõrgud OÜ. Последняя стала правопреемницей специальной компании с тем же названием и, соответственно, кредит в 9 миллионов компании NRG HoldCo теперь должна выплачивать именно она.

До смены собственника у электросетей было примерно 1,1 млн евро кредитов, то есть кредитная нагрузка выросла сразу в 9 раз. Эксперт: это обычная практика Руководители компаний, связанных с девятимиллионным кредитом, отказались комментировать эту сделку. По просьбе ДВ это сделал независимый финансовый эксперт, партнер Valuation Services OÜ Алар Войтка. «Слияние с SPV, вероятно, связано с перекладыванием кредита, взятого для покупки компании, на баланс приобретаемой компании. Примерно то же самое было сделано с Saku и, вероятно, с OEG», – предполагает он, поясняя, что уплата процентов по кредиту компании более высокого уровня в группе не облагается подоходным налогом, в отличие от того, если бы была получена прибыль и выплачены дивиденды. «Создает ли долг проблему? В некоторых странах она действительно возникает из-за налогов, для этого существуют правила «тонкой капитализации». У нас, вероятно, нет», – добавил финансовый эксперт. Обмен названиями при продаже электросетей В ходе продажи электросетей фирмы в группе несколько раз меняли названия, в том числе одно и то же название в разное время носили разные компании, а 24 апреля 2024 года название даже перешло от одной компании к другой. Сетевая компания (код 10855041) была создана в 2002 году. 17 января 2024 специальная компания Viru Elektrivõrgud OÜ (16867244) покупает у Kirde Elekter, связанной с VKG, 100% в сетевой компании (сумма сделки не называется). На тот момент сетевая компания называется VKG Elektrivõrgud.

24 апреля 2024 происходит переименование VKG Elektrivõrgud в Viru Elektrivõrgud OÜ.

01 января 2025 (балансовая дата) и 21 мая 2025 (изменение в Коммерческом регистре) фиксируется слияние Viru Elektrivõrgud с компанией-владельцем - Viru Elektrivõrgud SPV OÜ. После этого сетевая компания Viru Elektrivõrgud OÜ становится правопреемницей.

28 мая 2025 года собственником становится “новая” Viru Energo, которая владела поглощенной специальной компанией Viru Elektrivõrgud SPV. SPV, т.е. специальная компания, созданная под конкретный проект (код 16867244): 23 ноября 2023 – учреждена как Viru Elektrivõrgud OÜ (не путать с сетевой компанией).

24 апреля 2024 – переименована в “старый” Viru Energo OÜ, а ее прежнее название в тот же день переходит электросетям.

28 февраля 2025 – переименована в Viru Elektrivõrgud SPV OÜ.

21 мая 2025 – удаляется из Коммерческого регистра после слияния с сетевой компанией Viru Elektrivõrgud OÜ. «Новая» Viru Energo OÜ (код 17164378): 27 января 2025 – учреждена как NRG HoldCo 2 OÜ.

11 марта 2025 – переименована в Viru Energo OÜ.

Принадлежит NRG HoldCo OÜ (16866517).

Принадлежит NRG HoldCo OÜ (16866517).

Владеет сетевой компанией Viru Elektrivõrgud OÜ (10855041). Кредиты и тарифы напрямую не связаны Бывший нарвский чиновник, пожелавший остаться анонимным, обратил внимание на такое увеличение кредитной нагрузки для компании, управляющей энергосетью, задавшись вопросом, может ли это привести к повышению сетевой платы для клиентов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. «Ценообразование сетевой компании определяется Департаментом конкуренции на основе средневзвешенной стоимости капитала (WACC), и фактическое соотношение заемных средств к собственному капиталу не имеет значения», – пояснил финансовый эксперт Алар Войтка. Руководители компаний NRG HoldCo и Viru Elektrivõrgud не откликнулись на просьбу ДВ прокомментировать влияние кредита на тарифы, однако ситуацию прокомментировал Андрес Меэсак – бывший член правления Viru Elektrivõrgud, который сейчас руководит ее владельцем – компанией Viru Energo. «Структура капитала собственника компании не влияет на потребительский тариф. Тарифы утверждаются Департаментом конкуренции в соответствии с тарифной методологией, и кредиты собственников в тариф не включены», – подтвердил и он.

Меэсак добавил, что концерн Viru Energo, помимо предоставления услуг распределительных сетей электроснабжения, занимается и другими видами деятельности, такими как продажа электроэнергии, зарядка электромобилей, коммунальные услуги для КТ и компаний, а также строительство электросетей.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что Viru Elektrivõrgud планирует участвовать в конкурсе на оказание услуги центрального отопления в Нарве. Андрес Меэсак не подтвердил и не опроверг это, сообщив, что победители и участники конкурса станут известны после его окончания.

Руководитель отдела регулирования цен Департамента конкуренции Керту Сауль заверила, что кредит не должен отразиться на сетевой плате для потребителей электроэнергии в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Она пояснила, что сетевые тарифы могут включать переменные и эксплуатационные расходы, необходимые для предоставления сетевых услуг, инвестиции для выполнения обязательств по эксплуатации, развитию и обеспечению непрерывности жизненно важных услуг. Также в тариф можно включать расходы, понесенные для соблюдения требований по охране окружающей среды, качеству и безопасности. При этом необходимо учитывать обоснованную рентабельность инвестированного капитала.

«Если предприятию необходимо взять кредит для осуществления необходимых инвестиций, то проценты по кредиту могут быть выплачены, например, за счет обоснованной рентабельности. Включение отдельных финансовых затрат в сетевые тарифы не допускается», – рассказала Керту Сауль.

«Следовательно, долговая нагрузка Viru Elektrivõrgud не оказывает прямого влияния на сетевые платежи», – резюмировала она.