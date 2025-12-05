RKIK готовится к заключению оборонных контрактов

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) надеется до конца этого года заключить договоры с четырьмя предприятиями, заинтересованными в запуске производства в строящемся в Эрмисту парке оборонной промышленности.
- Министр обороны Ханно Певкур. Фото иллюстративное.
- Foto: Liis Treimann
RKIK подготавливает договоры о создании заводов с тремя эстонскими и одним британским предприятиями: производство должно начаться в 2027 году, передает rus.err.ee.
«Мы довольно близки [к заключению договоров]. Я надеюсь, что в ближайшее время эти договоры будут заключены. Надеюсь, еще в этом году. Даты у нотариуса мы уже посмотрели, а с некоторыми [фирмами] даже договорились», – рассказал специальный советник Министерства обороны по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.
Одно из предприятий – Infinitum Strike – собирается производить ракетные стартовые ускорители.
«Мы ведем переговоры по договору. Заключим договор, и тогда сможем двигаться дальше. Производство можно будет начать, когда там появится завод. Раньше начать производство нельзя. Сейчас там растет лес», – сообщил представитель Infinitum Strike Тармо Рянисоо.
На первом этапе в создаваемом в Эрмисту (Пярнумаа) промышленном парке оборонной промышленности свои заводы построят четыре компании: производитель мин Nitrotol, производитель взрывчатых веществ Thor Industries, производитель ракет Frankenburg Technologies и изготавливающая компоненты боеприпасов Infinitum Strike.
