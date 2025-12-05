Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,78%298,61
  • OMX Riga0,27%933,29
  • OMX Tallinn0,51%1 972,81
  • OMX Vilnius0,26%1 289,42
  • S&P 5000,11%6 857,12
  • DOW 30−0,07%47 850,94
  • Nasdaq 0,22%23 505,14
  • FTSE 1000,2%9 729,82
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,5
  • OMX Baltic0,78%298,61
  • OMX Riga0,27%933,29
  • OMX Tallinn0,51%1 972,81
  • OMX Vilnius0,26%1 289,42
  • S&P 5000,11%6 857,12
  • DOW 30−0,07%47 850,94
  • Nasdaq 0,22%23 505,14
  • FTSE 1000,2%9 729,82
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,5
  • 05.12.25, 10:41

RKIK готовится к заключению оборонных контрактов

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) надеется до конца этого года заключить договоры с четырьмя предприятиями, заинтересованными в запуске производства в строящемся в Эрмисту парке оборонной промышленности.
Министр обороны Ханно Певкур. Фото иллюстративное.
  • Министр обороны Ханно Певкур. Фото иллюстративное.
  • Foto: Liis Treimann
RKIK подготавливает договоры о создании заводов с тремя эстонскими и одним британским предприятиями: производство должно начаться в 2027 году, передает rus.err.ee.
«Мы довольно близки [к заключению договоров]. Я надеюсь, что в ближайшее время эти договоры будут заключены. Надеюсь, еще в этом году. Даты у нотариуса мы уже посмотрели, а с некоторыми [фирмами] даже договорились», – рассказал специальный советник Министерства обороны по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.
Одно из предприятий – Infinitum Strike – собирается производить ракетные стартовые ускорители.

Статья продолжается после рекламы

«Мы ведем переговоры по договору. Заключим договор, и тогда сможем двигаться дальше. Производство можно будет начать, когда там появится завод. Раньше начать производство нельзя. Сейчас там растет лес», – сообщил представитель Infinitum Strike Тармо Рянисоо.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.11.25, 12:40
Инвестиции до 300 млн евро: Эстония готовится к запуску производства боеприпасов
На этой неделе может определится компания, которая начнет производство крупнокалиберных боеприпасов в оборонно-промышленном парке в Пыхья-Кивиыли. Весной государство вело переговоры с тремя известными международными оборонными компаниями.
Новости
  • 07.10.25, 15:21
В парке оборонной промышленности в Пярнумаа начнут работать Frankenburg и британская компания
На первом этапе в создаваемом в Эрмисту (Пярнумаа) промышленном парке оборонной промышленности свои заводы построят четыре компании: производитель мин Nitrotol, производитель взрывчатых веществ Thor Industries, производитель ракет Frankenburg Technologies и изготавливающая компоненты боеприпасов Infinitum Strike.
Новости
  • 21.08.25, 15:14
Спецпланировка оборонно-промышленного парка готова, Певкур надеется на инвестиции до 400 млн евро
Утвержденная сегодня правительством государственная специальная планировка предусматривает создание оборонно-промышленных парков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья-Кивиыли в Ида-Вирумаа, в инфраструктуру которых государство инвестирует свыше 50 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Подсказка
  • 03.12.25, 18:00
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 03.12.25, 18:33
Президент отказался провозглашать закон о трудовом договоре
6
Новости
  • 04.12.25, 06:00
Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы?

Последние новости

Новости
  • 05.12.25, 10:41
RKIK готовится к заключению оборонных контрактов
Новости
  • 05.12.25, 10:30
С новым планом Еврокомиссии Нарва становится стратегически важной для суверенитета Европы
Новости
  • 05.12.25, 09:47
За год потребительские цены выросли на 4,9%
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Mнения
  • 05.12.25, 08:42
Средний класс без уверенности: Эстония теряет не деньги, а чувство опоры
Новости
  • 05.12.25, 08:31
Подозрение Maag в налоговом мошенничестве окружено молчанием. Гросс подозревает травлю
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
Биржа
  • 04.12.25, 19:18
Swedbank прогнозирует хорошие времена для Tallinna Sadam

Сейчас в фокусе

Известный инвестор Кристи Сааре замечает, что фраза «молодому человеку стоило бы инвестировать в индексный фонд» согласно новому руководству может оказаться проблематичной. По ее словам, это утверждение встречается в сотнях инвестиционных книг, но проект документа трактует его как потенциальную персональную рекомендацию.
Биржа
  • 04.12.25, 08:28
«Смертельный удар по финансовой грамотности». Известные инвесторы раскритиковали проект надзора за инфлюенсерами
Территория компаний Viru Energo и Viru Elektrivõrgud в Нарве.
Новости
  • 04.12.25, 06:00
Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы?
Возглавляемую Сильвером Кауром компанию Maag подозревают в предоставлении ложных налоговых данных.
Новости
  • 04.12.25, 08:36
Налоговый департамент подозревает Maag в налоговом мошенничестве
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
Подсказка
  • 03.12.25, 18:00
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 04.12.25, 16:18
ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион
Topauto хочет купить у Auto Bassadone салон в Rocca al Mare, на фото – исполнительный директор Auto Bassadone Вейко Кару.
Новости
  • 03.12.25, 18:34
Topauto покупает у конкурента салоны Opel и Honda
Путин пообещал продолжить захват Украины
Новости
  • 04.12.25, 12:51
Путин пообещал продолжить захват Украины
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025