Назад 05.12.25, 10:41 RKIK готовится к заключению оборонных контрактов Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) надеется до конца этого года заключить договоры с четырьмя предприятиями, заинтересованными в запуске производства в строящемся в Эрмисту парке оборонной промышленности.

Министр обороны Ханно Певкур. Фото иллюстративное.

Foto: Liis Treimann

RKIK подготавливает договоры о создании заводов с тремя эстонскими и одним британским предприятиями: производство должно начаться в 2027 году, передает rus.err.ee.

«Мы довольно близки [к заключению договоров]. Я надеюсь, что в ближайшее время эти договоры будут заключены. Надеюсь, еще в этом году. Даты у нотариуса мы уже посмотрели, а с некоторыми [фирмами] даже договорились», – рассказал специальный советник Министерства обороны по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.

Одно из предприятий – Infinitum Strike – собирается производить ракетные стартовые ускорители.

Статья продолжается после рекламы

«Мы ведем переговоры по договору. Заключим договор, и тогда сможем двигаться дальше. Производство можно будет начать, когда там появится завод. Раньше начать производство нельзя. Сейчас там растет лес», – сообщил представитель Infinitum Strike Тармо Рянисоо.