  • OMX Baltic−0,3%296,31
  • OMX Riga0,32%930,76
  • OMX Tallinn0,46%1 954,71
  • OMX Vilnius0,1%1 286,11
  • S&P 5000,26%6 847,22
  • DOW 300,7%47 805,36
  • Nasdaq 0,1%23 436,13
  • FTSE 100−0,1%9 692,07
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,81
  03.12.25, 18:33

Президент отказался провозглашать закон о трудовом договоре

Президент Алар Карис отказался провозглашать принятый Рийгикогу закон о трудовом договоре, сославшись на то, что при его прохождении через парламент была нарушена Конституция.
Президент Эстонии Алар Карис
  • Президент Эстонии Алар Карис
  • Foto: Лийз Трейманн
Президент Алар Карис объявил, что не станет провозглашать принятый 19 ноября в Рийгикогу „Закон о внесении изменений в Закон о трудовом договоре и другие законы“, отмечая, что при его прохождении были нарушены положения Конституции Эстонии. По его оценке, парламент отправил ему документ, чей текст был изменен после принятия без законных к тому оснований.
Он сослался на то, что в приложенном к закону уведомлении об исправлении ошибки указано: уже после голосования § 433 часть 2 пункт 4 был изменён — первоначально он ссылался на часть 7 этого же параграфа, а впоследствии ссылка была переделана на часть 6. Президент подчеркнул, что речь идёт о норме, определяющей, какую информацию требуется указывать в соглашении о гибком рабочем времени, и что эти изменения были внесены уже после принятия закона.
Карис указал, что таким образом были нарушены § 3 часть 1, § 102 и § 104 часть 1 Конституции, где определено, что власть должна осуществляться только на основе Конституции, что законы должны приниматься строго в соответствии с ней, а порядок их принятия определяется Законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Он напомнил, что именно этот закон жестко ограничивает любые изменения текста законопроекта при подготовке к третьему чтению.

Статья продолжается после рекламы

Глава государства акцентировал внимание, что в данном случае не идет речь о корректировке простой технической неточности: по его словам, было внесено содержательное изменение, затрагивающее права и обязанности людей. Он подчеркнул: «В принятом виде закон не был бы непонятным по содержанию». Поэтому, как он отмечает, не было причин менять требование, согласно которому в соглашение о гибком рабочем времени должна включаться информация об учете рабочего времени.
Он также напомнил, что «согласно исправленному тексту, в соглашение о гибком рабочем времени должна быть включена уже другая информация – о праве работника отказаться от дополнительных часов и о порядке подтверждения его согласия». Карис обратил внимание, что и прежнее, и исправленное требование касается существенных аспектов договорных отношений, а само предъявление таких требований напрямую затрагивает права и обязанности сторон.
Разъясняя свою позицию, он отметил: «Приведение ясного и понятного текста в соответствие с предполагаемой волей законодателя не является языковым или техническим уточнением». Президент объяснил, что если ведущая комиссия не вправе это делать до итогового голосования, то тем более нельзя вносить такие правки после принятия закона. По его словам, возможность менять содержание принятого закона под предлогом «истинной воли законодателя» создала бы опасный прецедент и позволила бы искажать парламентскую процедуру.
В заключение Карис заявил о необходимости повторно рассмотреть и заново принять закон в Рийгикогу, чтобы привести его в соответствие с требованиями Конституции.
