Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу
Сегодня Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу 81 частного лица, двух предприятий и двух экологических организаций, отменив тем самым решения правительства о расширении учебного полигона Нурсипалу.
Суд постановил, что правительство уделило недостаточно внимания проблеме шума полигона.
Foto: Лийз Трейманн
Оспариваемые решения правительства были приняты на основании Закона об оружии, который позволяет правительству принимать решения об учреждении или расширении учебного полигона Сил обороны и Кайтселийта, по предложению ответственного министра и на основании оценки рисков, при этом не применяя Закона о планировании, если единственной целью создания или расширения полигона является обеспечение государственной обороны и задержка процедцры планирования увеличила бы угрозу безопасности государства, пояснили в административном суде.
Соседи с обеих сторон уже уехали, освободив место под расширяющийся полигон Нурсипалу, Ян Пост тоже вывозит из своего дома накопленное за 35 лет имущество, но еще быстрее по ночам его дом опустошают воры.
Правительство приняло решение о расширении полигона Нурсипалу и компенсационных мерах для самоуправлений с целью укрепления обороноспособности Эстонии и создания подходящих условий для тренировок эстонских подразделений и частей союзников на юго-востоке Эстонии.
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) достиг соглашения о приобретении 20 земельных участков в Нурсипалу, включая застроенную недвижимость. Общая стоимость приобретенных земельных участков составляет около 3,5 миллиона евро, пишет ERR.
