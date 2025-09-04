Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,35%6 470,89
  • DOW 300,44%45 470,19
  • Nasdaq 0,27%21 556,71
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,65
  04.09.25, 17:30

Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу

Сегодня Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу 81 частного лица, двух предприятий и двух экологических организаций, отменив тем самым решения правительства о расширении учебного полигона Нурсипалу.
Суд постановил, что правительство уделило недостаточно внимания проблеме шума полигона.
  • Суд постановил, что правительство уделило недостаточно внимания проблеме шума полигона.
  • Foto: Лийз Трейманн
Оспариваемые решения правительства были приняты на основании Закона об оружии, который позволяет правительству принимать решения об учреждении или расширении учебного полигона Сил обороны и Кайтселийта, по предложению ответственного министра и на основании оценки рисков, при этом не применяя Закона о планировании, если единственной целью создания или расширения полигона является обеспечение государственной обороны и задержка процедцры планирования увеличила бы угрозу безопасности государства, пояснили в административном суде.
